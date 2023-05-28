Mercedes-AMG A-Class　新裝上陣

Mercedes-AMG推出新款A-Class，換上新裝的AMG A-Class，不僅配上新設計頭燈、AMG專用鬼面罩和取代平治三角星章的新款AMG圓形標誌，連輪圈、後定風翼、尾燈和圓形排氣喉也通通換上新設計。車廂內更是標準配備了新款AMG Performance軚環連AMG軚環按鈕及最新一代的MBUX資訊娛樂系統等。

輸港版本續提供頂級型號A 45 S 4MATIC+和A 35 4MATIC選擇，兩版本均標準配備了AMG Night Package I和II，賣相更型格。選配了火辣紅色(MANUFAKTUR patagonia red metallic)「戰衣」的展示車A 35 4MATIC，已由之前的2.0L雙渦輪增壓引擎純汽油動力系統，變成加入48V輔助電力系統和皮帶驅動起動電馬達（RSG）的輕混能系統，兼搭配八前速AMG SPEEDSHIFT DCT。其最大馬力及扭力維持306hp和400Nm，不同的是RSG能在起步時額外輸出14hp，至於0-100km/h加速依舊4.7秒完成。而A 45 S 4MATIC+的動力系統就維持不變，沿以2.0L雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力、扭力及0-100km/h保持在421hp、500Nm和3.9秒的高水平。