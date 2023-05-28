麥浚龍周國賢合體開騷PK　Solo環節自備Band隊

早在15年前已成好友的麥浚龍（Juno）及周國賢（Endy）將於亞博舉行演唱會，Endy表示：「2008年，我哋一齊拍旅遊節目《日本東北咁過祭》時熟咗，有好多好無聊嘅話題。麥先生本身都好認真，但唔知點解撞落我度就好無聊，大家有一個好神奇嘅化學作用喺度。」Juno亦回憶說：「身處外地一段長時間，變咗好容易培養一份感情，做完旅遊節目先正式第一次音樂上合作，做咗《從此世界多了一分鐘》。」

如果要追溯二人同台演出，已經要數到在8年前Endy開Show時邀請Juno做嘉賓，今次再次同台，原來亦是由Endy發起：「一路以嚟都好想同Juno合作，但好似時機未到，到今次有呢個演唱會發生，同製作團隊開會時候不約而同有個共識，想嘗試搵Juno參與，結果真係好似上天安排，令到我哋終於可以喺同一個台上面有一個演出，我自己都好期待。」Juno亦謂：「之前做嘉賓喺台上合作時間唔係好長，今次Endy邀請我時，一來因為之間嘅友誼，二來又剛做完另一個Show，音樂風格上有新體會，係天時地利，佢一打畀我已經好有畫面。」

雖然再次同台演出，但兩人仍準備新鮮感送給歌迷，包括Solo部分，二人將會有各自的樂隊演繹作品，而開Show前不會知對方的歌單內容，Juno透露腦中畫面：「應該要有兩隊唔同嘅Band，甚至要有兩邊唔同嘅台，喺當中搵磨合點，但今次演唱會唔係唱幾多自己或對方嘅歌，而係年紀唔同，依家重新編製歌曲，呢個觸發點已令大家想做呢件事。」Endy亦認同兩隊Band的構思：「如果一隊Band玩晒，各自唱一首，又互相唱下大家嘅歌係意料中事，但我哋好想有對壘嘅感覺，同時亦表現出一種惺惺相惜嘅音樂交流。」