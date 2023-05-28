戀愛大過天︱蔡思貝英遊冇艷遇：有我仲喺度？

視后蔡思貝今日（28日）性感現身活動，透露近日做了空中飛人，兩星期內先後飛英國拍攝旅遊節目，之後再到加拿大會合譚俊彥、袁偉豪及姚子羚登台，直至前晚才返港，不諱言相當充實及開心。

談到主持的旅遊節目《貝遊英國》播出後反應不俗，思貝表示意想不到，更說：「原來觀眾鍾意睇我吃喝玩樂，我仲收到姜皓文打嚟讚我，好開心。(你喺土耳其扒房獲猛男餵食！)嗰間餐廳侍應咩人都會餵，連同行嘅男導演同攝影師都有份。（英國有冇艷遇？）如果有我仲喺度？做咗少奶奶啦!我覺得再有機會拍旅遊節目的話，可以再去英國，因為仲有好多地方未介紹。（想單拖定有伴？）單拖要兼顧好多嘢，有伴幫輕好多，不過只係同余德丞。（再同佢去？)依家un-available啦！不過佢都有喺我社交網留言，仲有何廣沛同孔德賢都羨慕我有得去現場睇波。」

惟她坦言於球場上有少許感觸，因當日拍攝後把照片上載家人群組，才獲悉該地方原來是父親的夢想之地：「雖然以前都有陪佢睇波，但依家先知佢係曼聯球迷，諗住去買紀念品畀佢，但舖頭又冇開，希望下次有機帶爸爸去英國睇波啦！」