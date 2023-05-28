內地男團WayV來港　同3千粉絲近距離見面

內地人氣男團WayV（威神V ）舉行巡迴粉絲見面會「Phantom」，昨日（27日）於九展舉行見面會，與香港粉絲近距離見面，超過3000名粉絲與偶像難得見面。5子包括錢錕、Ten （李永欽）、肖俊、Hendery（黃冠亨）及揚揚，現身與粉絲見面會，隊長錢錕早前不慎弄傷腳，但仍然堅持出席今次粉絲見面會，部分時間坐在台上獻唱。

WayV 5子逐一分別以廣東話向香港Fans打招呼，腳傷的錢錕在台上跟Fans說：「我會盡快康復，跳舞給大家看，大家不用擔心。」其中遊戲環節，名為「Take My Heart」，5子分別向台上台下多個鏡頭擺出令粉絲尖叫的甫士，最後讓粉絲以歡呼聲浪作為評分，而5子的甫士亦令現場粉絲熱烈尖叫，大嗌「好靚仔」。眾人大派心心，最年輕的揚揚穿上超低夾背心，側看健碩身材若隱若現，令Fans看得肉緊大叫。

一輪勁歌熱舞，他們更演繹廣東歌謝安琪的《囍帖街》冧Fans，活動上又戴上可愛動物頭箍跳舞。其中一環節，肖俊及Hendery在台上以廣東話對談，肖俊指Hendery很喜歡在車程中唱廣東K歌，二人即席獻唱幾句，包括陳柏宇《你瞞我瞞》、李克勤《紅日》等。

節目期間穿着筆挺西裝的Hendery指：「香港天氣很熱。」台下的粉絲隨即齊聲高呼：「脫掉、脫掉！」期間4小又圍着Hendery解開其恤衫前的鈕扣，讓現場熾熱氣氛再次提升。

在活動尾聲，5子逐一向粉絲分享心底話，肖俊以廣東話說：「今次家人都有來支持，會多啲嚟同大家見面。」Hendery以廣東話說：「感覺特別親切，希望有更多機會見面，我哋好快會準備其他嘢，大家要多啲期待。」錢錕說：「大家別擔心我的腳，已經好很多了，我們第一次來香港做粉絲見面會，希望在更大的舞台見面，希望哪一天快點到來。」Ten說：「一直很喜歡香港，想來香港旅行，香港很漂亮，香港的妹子更漂亮。」揚揚說：「謝謝大家等了這麼久，希望今天有少少回報給大家。」

WayV自本年2月開始進行世界各地巡迴演出，先後在首爾、馬尼拉、曼谷、日本、雅加達演出，今站來到香港，隨後到新加坡、巴黎及倫敦演出。

另外，WayV日前接受訪問時被問到對未來展望，他們異口同聲說希望到世界各地表演，亦得到粉絲的支持，會嘗試做不同風格的音樂。肖俊就話為萬人迷Justin Bieber而入行：「佢嘅音樂感染咗我要做樣嘅嘢就係音樂。」錢錕的偶像則是周杰倫，指從少就喜歡這位台灣天王：「因為他才有想當歌手的想法，之前周杰倫在香港開了7場演唱會，但因有工作在身，時間對不上，（冇緣喎？）有緣、有緣，一定相見。」而其他成員則以公司SM事務所的前輩為目標。5子到港工作亦趁機品嘗美食，他們大讚燒鵝、西多士、菠蘿包及牛雜美味、，而HENDERY鍾意食「拮拮」：「拮魚蛋，炸釀三寶。」錢錕覺得食一次不會肥。

出道4年，HENDERY透露做練習生跟隊友同居5年，又指Ten「秘密」：「佢好似好勁，但搭車時發現車廂有條蟲仔，佢驚到好似裝咗彈弓咁彈走，我第一次見佢咁驚囉，最後由我解決咗條蟲。」至於隊友可有惡習？肖俊以「又愛又恨」關係兄弟關係：「我哋關係好好，大家包容度都高，但話冇鬧交就好假，一定會有。」HENDERY解決紛爭的最好解決坦誠相對：「咁就會即就好番，嬲不過10小時。」又特別點名讚隊長是照顧隊長的大哥哥，錢錕說：「生活上的煩惱會幫忙，好似整HiFi咁，我其實不懂，但要想辦法幫他們解決。」