袁潔儀演活賣女老母考演技　自己都憎：搞錯！

藝人袁潔儀與多位資深前輩級藝人包括丁羽、林小湛及蘇姍等晚上（28日）出席活動。談到近日於無綫熱播劇《一舞傾城》中飾演母親的袁潔儀，劇中狠心游說愛女KK（陳星妤飾演）賣身，劇情引來網民熱議，她表示當初接劇本時也難以接受：「知道套劇好有Noise，好多觀眾都鬧呢個阿媽『有冇搞錯！逼個女去做小姐！』我當初接劇本嗰陣都同樣有呢個感覺。」

她指自己本身比較傳統，故難以接受角色行為，當時已向劇組反映，看能否安排與監製及編劇等見面溝通一下：「我本身比較傳統，現實生活如果係咁我自己去做媽媽生啦，點會叫個女去做？自己都接受唔到好難演到落去，更加游說唔到觀眾去接受。」她感謝劇組關顧，為她安排了與導演及編劇見面，當時編劇向她講了一句既簡單但亦能反映現實的說話：「呢句說話喺邊個行業無論高層定低層都會咁做，就係向現實低頭。」她指除了編劇的一句話，劇中的一句對白「窮咗好耐」令她恍然大悟：「呢句說話可能因為自己都經歷過，離開咗ATV冇糧出，好徬徨，我唔食我阿爸阿媽都要食嘛！」她指人生就是如此，每每事情會令你不得不向現實低頭，亦成功游說了自己接受角色。

她表示從朋友及弟弟口中得知網上對《一》劇議論紛紛：「之前見到ATV舊同事，佢同我講『潔儀你演個角色咁嘅？你乜Q媽咪嚟㗎？』哈哈！」她坦言明白觀眾有此感覺絕對正常，更笑言弟弟錫住她指正評比負評多：「其實自己唔多理呢啲嘢，但好開心，因為無論係好定唔好嘅評語，有Noise、幫到套劇嘅收視就係好事。」