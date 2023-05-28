黃智雯隱瞞身世　日日受摧殘

無綫劇集《隱門》明晚（29日）首播，近期成為客串王的陳展鵬歸位男一獻出多個「第一次」，更被湯洛雯「咬住唔放」。黃智雯則為角色承受巨大壓抑，內心與肉體皆受盡摧殘，挑戰極大。

陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融、劉佩玥、黃子恆主演的無綫懸疑劇《隱門》將於明晚（29日）八時三十分在翡翠台首播。新劇挖出人性醜陋一面，「賊王」吳岱融世紀械劫案引發的罪與惡，影響兩代人一生，令女兒智雯一生陷入恐懼，幸有飾演保險調查員的展鵬助她抵抗父親魔爪，兩人情義兩心知。後來展鵬被飾演探員的湯洛雯苦纏追查，由歡喜冤家發展成一對。

深入挖掘人性

近期先後在劇集《隱形戰隊》、《法言人》中變身「客串王」的展鵬歸位「男一」，劇中與黃智雯、湯洛雯皆首次合作，新鮮感十足，他說：「呢幾年成日都講希望畀到觀眾新鮮感、畀到新火花，呢套劇嘅兩位女拍檔都係第一次合作，題材亦好耐未拍過，監製王心慰嘅戲人性挖得好深入，演員好有發揮。今次智雯嘅角色係一個主位，由佢心路歷程出發，希望佢今年有獎攞。岱融哥喺劇入面無法無天，係80、90年代寫照，都幾有趣。」展鵬除了孭飛演出，更與谷婭溦合唱主題曲：「第一次嘗試呢類型嘅歌曲，希望帶畀觀眾新鮮感。」

捱掌摑冇留力

智雯戲中飽受摧殘，既受父親要挾，還要承受丈夫黃子恆與奶奶的冷言冷語，挑戰相當大，她說：「今次角色好艱巨，背負不可告人的身世，雖然有幸福家庭，但係唔可以坦白，要戴住假面具做人，角色好大挑戰，唔少場口身心靈都好壓抑，成日誠惶誠恐，拍攝時唔敢放鬆，每場戲要好繃緊，承受好大壓力。」劇中她有場被父親吳岱融狂摑的場口，她說：「戲裏面畀佢掌摑、衝撞，對岱融哥真係又愛又恨，私下佢係好好嘅前輩，做戲嗰陣就好憎呢個老竇，拍攝時大家都冇留力，希望有更逼真、更真實嘅反應。」

吳岱融子女都害衰過「鷲哥」

吳岱融在劇集《巨輪II》演的奸角「鷲哥」深入民心，今次再由監製王心慰「升呢」打造成窮兇極惡的「賊王」，恐怖程度陪增。除了「經典」金舖械劫場面外，獄中更咬甩對頭耳仔，兇殘成性。他對一對兒女也絕不手軟，既苛索女兒智雯，更威逼兒子阮浩棕走上歪路，毫無人性。

為演活角色，現年63歲的吳岱融不惜親身上陣拍攝動作戲，除了跟陳展鵬對打連場，連飛身跳遊艇的危險動作也沒靠替身幫忙。他指角色是從影以來最衰、最變態、最癲的一個。

劉佩玥兄妹失和 嗌交嚟真！

劉佩玥（Moon）在劇中剪短頭髮，演繹充滿少女心的角色，但因誤解爸爸對沒有血緣關係的哥哥陳展鵬偏心，反叛心態下處處與展鵬作對。由於不聽勸告，最終自食其果碰上渣男，財色兩失，慶幸後來與共患難的阮浩棕擦出愛火，譜出一段純純的愛。

Moon首次與展鵬扮演不一樣的兄妹，角色既有溫情，亦有不少鬧交戲，為增加實感，拍攝時假戲真做，大動肝火，她說：「事前要溝通得好好，希望嗌交戲拍出嚟更加真實。」