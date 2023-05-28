文凱玲隱形兩年　下海靠誇張搶Fo

藝人文凱玲（Connie）性格文靜，於無綫劇《一舞傾城》中，飾演爛賭舞女Money，都可說是一大挑戰，她亦笑言：「呢個角色同我之前演過嘅好唔同，所以我收到劇本之後都好期待，亦有睇啲笑片學習一啲誇張啲嘅肢體動作，希望做到個味道出嚟。」

雖然今次不是女一，但Connie的演出都相當亮眼，不過，亦有網民指角色造型太浮誇及成熟，對此，她表示：「有評論即係大家有留意，都開心嘅，呢次嘅造型同年紀都大過以前嘅角色，差唔多40歲，因一啲理由唔想做媽媽生，但又已經唔夠啲後生靚，唯有靠誇張啲嘅衣着打扮去搶番個焦點，都算成功達到。」

劇中，與蔡潔及陳星妤有不少同場戲份，Connie與蔡潔更曾屬同一間經理人公司，她笑言與蔡潔同公司的時候，沒有合作過，反而今次是第一次，她謂：「我覺得佢演出好細膩，一個鏡頭會有好多微表情，好好睇。（你同佢都好斯文，會唔會成日都冇乜嘢傾？）佢唔算靜，佢出過書，會有好多自己嘅想法，亦會勇於去表達，如果講靜，應該冇人贏到我，我好喜歡發呆㗎。」

爆陳星妤飲茅台醉倒

至於陳星妤，Connie則指對方是一位「好奇寶寶」，第一次拍劇對很多東西都會感到好奇，對拍攝亦相當投入，其中有一場飲醉酒戲，就真的試過飲醉酒，Connie謂：「唔知邊個同佢講飲啲真酒易入戲啲，仲要飲茅台，結果真係醉咗，真係喊咗同話自己唔記得對白，好暈，大家即刻幫佢，畀清水佢飲，姚子羚就即劇講番KK（陳星妤戲中角色名）嘅背景同呢場戲嘅重點畀佢聽，等佢慢慢入番個情緒…其實戲入面嘅姊妹情，唔係演出嚟，大家真係好好感情，因為喺佛山拍攝，加上疫情，大家都會留喺拍戲嘅地方，日日見住，互相照顧，感情好好。」

Connie近年鮮有在幕前演出，她亦指不少人以為她已不再拍戲，但事實並非如此，笑言：「都要澄清一下好多人以為我唔再拍戲，當然唔係啦，只係因為疫情，確實兩年幾冇拍嘢，喺屋企煮飯多，由煮簡單嘢到依家都可以煮啲複雜啲嘅餸，仲會研究一啲營養學嘅嘢，希望自己同家人都可以身體好啲。」

4年前Connie的男友已求婚成功，但之後因疫情一直未正式註冊及搞婚禮，問她何時結婚做人妻？Connie笑言：「我覺得結唔結婚都差唔多，我同男朋友都幾懶，同埋我有個朋友年尾結婚，我聽完佢搞婚禮啲嘢，自己就唔想搞，實在太煩，或者有咗先結婚，哈哈！（唔怕不婚則分？）我同男友感情都好穩定，佢仲已經完全融入我嘅家中，有時我唔得閒出席屋企人嘅聚會，我男友會代表我去，我返咗內地拍嘢，佢會搵我媽咪飲茶，關係非常之好，兩個人一齊開心最緊要，結唔結婚都唔太重要。」

場地提供：City Dancer Grill & Live Music Bar