【是日通勝】

農曆四月十一

癸卯年 丁巳月 丁亥日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：破屋、壞垣

忌：理髮、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、27、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：健康不錯，精神奕奕，沒有甚麼事要操心。

金牛座：失財機會大，肇禍原因跟貪婪有極大關係！

雙子座：感情生活出問題，但別期望伴侶為你改過。

巨蟹座：財運一般，幸身心狀態佳，着紅色衫有利。

獅子座：頭頭碰着黑，事業受挫，保持低調可自保。

處女座：事業與財運較佳，橙色衫有助改善人緣運。

天秤座：運勢平平，要懂得感恩和知足，多做好事。

天蠍座：工作運欠佳，意志力不足，做事患得患失。

人馬座：獲幸運之神眷顧，事業發展可望突飛猛進。

山羊座：處事態度不夠成熟，易有顧此失彼的情況。

水瓶座：飲食要節制，忌大魚大肉，以免病從口入。

雙魚座：比上不足，比下有餘，保持好心情最緊要！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 困難多

鼠：避免不必要開支，花錢沒節制會有麻煩。

牛：工作壓力大，麻煩不斷，負面情緒嚴重。

虎：跟好友分享開心的事，讓快樂傳播開去。

兔：得貴人指點，奮鬥目標明確，事半功倍。

龍：已婚者多說幾句甜言蜜語，矛盾可化解。

蛇：是日沖煞，事業進展不順，困難阻礙多。

馬：不確定的事不可下決定，以免釀成大錯。

羊：精力充沛，趁勢加把勁，事業會有進步。

猴：精神萎靡，做事不專心，建議好好休息。

雞：驕傲易吃虧，多聽別人意見對你有好處。

狗：桃花旺，敢於表現自己，易找到有緣人。

豬：財運差勁，易被小人利用出現失財可能。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

千江有水千江月，萬里無雲萬里天

江河只要有水，不分大小的江河水面都能映出明月，無邊無際的天空只要沒有雲朵，整片天空都是晴朗的天。

上文提到，由於癸卯流年，木旺水不足，過往在小滿後總是不停下雨，但今年我經過好幾個水庫，水位仍非常低，同時全球也錄得高溫。此時，五行缺金水人士，大部分的運氣都不順，如有大運承托還好些，因此一般在春、夏天出生（即2月4日至8月7日）的人士，要在五行上多補充金和水，如穿着白色、藍色的衣服，多游泳，每天下午3時至7時、晚上9時至1時是進攻思考談判的時間。

同樣木盛影響肝鬱，身體受影響的部位包括左邊頭會有偏頭痛、心血管出現問題等，謹記保持平靜，在午時、戍時、丑時吃一些舒肝食物，白色食物有幫助，忌燒烤、火鍋、辛辣，可喝小小黃酒。另外，工作上忌木火也會不順，身邊宜擺放水陣助之，減少植物，有專家指股票屬水，那要到立秋8月份金五行到，才不會好似現在上上落落。

輸人不輸陣，那怕你有運或沒有運，最緊要為自己布陣，世界怎樣變，先變好自己，別人才會對你改變。