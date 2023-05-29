星玄︱李佳芯吊帶裙晒仙氣　認渴望被愛嚇怕對象

全新一輯《星語》、《玄機》嚟啦！一集有齊每日星座同生肖運程，啱晒有唔同需要嘅大家，節目最後仲有精心挑選嘅各種問題，無論係地理、動物常識抑或外語題，你諗到嘅都有齊！有得輕鬆學嘢，而且不定時有唔同靚女擔任星天使講解星座運程，今集就有「嫩版李珊珊」之稱嘅邱晴（Mandy）登場！曾經參選港姐嘅佢笑得勁甜，加埋索爆嘅身材簡直無敵，記住每日睇《星玄》千祈唔好錯過啦！

講番正題，今日係5月29日，農曆四月十一。是日最旺生肖係狗，你哋桃花好旺，只要勇於表現自己，就好易搵到有緣人。李佳芯（Ali）就係屬狗，佢早排着住白色吊帶裙騷香肩，成個仙女咁完全唔似40歲！佢一向桃花唔弱，自從同陳炳銓分手之後，都有傳出唔少緋聞，例如畀蟲草大王力追，又有猛男陪旅行。雖然Ali全部否認，但其實佢講過好渴望被照顧被愛，不過自己又表現得好獨立，仲覺得係呢個原因嚇怕啲男仔添！所以Ali真係要聽話，今日開始勇敢表達真正諗法，表現渴望被愛嘅一面啦，肯定好快聽到你好消息！

至於今日幸運星係射手座，射手座嘅朋友獲幸運之神眷顧，事業發展可望突飛猛進！衛詩雅係射手座，好鍾意睇驚慄片嘅佢，最近喺新片終於可以自己演埋一份，可以將興趣結合工作，一定好開心，分分鐘憑新戲獲提名，令事業更上一層樓呀！