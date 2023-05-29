趙露思廣告代言領先　虞書欣減價搶客

與楊冪及趙麗穎等齊名的「新一代流量女王」趙露思，近日憑新劇《後浪》人氣再升。日前她於美妝直播以Smoky Eyes上陣，被狂嘲化老人妝，但無阻她豬籠入水，單靠代言及拍廣告帳收近2億港元。其死敵虞書欣雖是「400億千金」，亦依然瞓身狂接代言及廣告帳收逾1億港元，外界傳有人為了跟趙露思平起平坐，不惜減價拉近距離！

趙露思去年憑內地劇《且試天下》等成為首席流量女王，跟楊冪、趙麗穎及楊紫睇齊，有說現在內地劇已是「雙楊雙趙」的年代。而她和虞書欣、宋祖兒及關曉彤被封「95後4小花」，趙露思當然是吸金力最強的一位，手握至少15個代言及廣告，由平民品牌到國際品牌都有，有傳其代言費由兩年800萬元人民幣（約887萬港元），現已升至1,200萬元人民幣（約1,330萬港元），單是靠廣告代言帳面近2億港元，豬籠入水。

化妝出事

至於虞書欣因是富二代千金，奢侈作風如拍劇自備過百套名牌衫等，長期被網民批評，惟去年憑劇集《蒼蘭訣》洗底，更被指是趙露思勁敵，無論外形衣着、接拍的劇集及廣告等一直被比較。未知她是否怕被下去，努力狂接劇及廣告，所接的代言及廣告至少13個，不過論數量及品牌級數跟趙露思還有距離，有傳其代言費是兩年800萬元人民幣（約887萬港元），穩袋逾1億港元，但有聲稱是業內人士的網民爆料，指有人為了跟趙露思平起平坐，不惜減價接拍。

另外，趙露思主演的內地劇《後浪》近日熱播中，她當然乘勢狂接活動及直播，惟日前她現身美妝品牌直播時，被網民瘋狂嘲笑，因她一改甜美妝容，走「輕熟女」風化上Smoky Eyes，被嘲老了10歲！