盤點史上最爛電影！邊位華裔女星動作片當選？

美國「爛蕃茄」影評網Rotten Tomatoes向來都是好片同爛片的指標，而最近有電影網站就統計在「爛蕃茄」名列前矛的「影史上10部最差電影」，結果竟然是華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）2002年與西班牙巨星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）合演的動作片《爆裂特工》（Ballistic: Ecks vs. Sever）成為No.1！

《爆》故仔講乜唔重要，最重要是影片當年上映時已遭劣評如潮，而劉玉玲更憑片中「精彩」演出提名《Stinkers Bad電影頒獎禮》最差女演員。影片在「爛蕃茄」影評網上更獲0％好評，絕對是爛片的天花板級別！口碑差之餘票房亦唔理想，最後「埋單」全球累積票房不足2,000萬美元，由於影片的製作費高達7,000萬美元，最終令發利商華納兄弟電影公司蝕晒本！

而僅次於《爆》就是重拍日本恐怖片《鬼來電》的2008年美版《遺言信箱》（One Missed Call），由於之前《午夜凶鈴》大受歡迎的關係，美國電影人紛紛將J-Horror（日式恐怖片）翻拍成美版包括《咒怨》、《鬼水凶靈》、《女優靈》等，當然唔係部部都收得，《遺》正是其中一部！

提到「爛片」，又點少得荷里活「爛片三雄」—尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、愛迪梅菲（Eddie Murphy）以及尊特拉華達（John Travolta）！他們都有作品入圍今次「爛片排行榜」，其中只有排第3位由尼古拉斯2014年主演的B級動作片《末日啟示錄》（Left Behind）在香港上映過，他在片中飾演一名機師。