《中年好聲音》涂家堯寵粉　陪玩伴唱兼送抱

參加無綫歌唱節目《中年好聲音》的涂家堯其後援會「涂寶G地」及網上粉絲專頁正式成立，涂家堯表示為了答謝粉絲多年來支持，所以後援會起名為「涂寶」，寓意是「涂家堯的寶貝」。

他日前出席後援會活動，和「涂寶」唱k、食飯直落，涂家堯透露：「部分粉絲已經認識超過10年，有啲係近2年的不斷做直播時認識嘅，當然有啲係我參加 《中年好聲音》而關注我嘅。」粉絲專頁發放之後，由核心的粉絲成員管理，用自己早前收藏的圖像和影片作分享，關於涂家堯的星途點滴，近年直播中分享的靚歌和參加「中年好聲音」的花絮。

粉絲首次聚會於線上直播進行，不作公開收看，涂家堯望核心會員可以享受到專屬感受到尊貴權益，建立健康團隊，多欣賞及包容，可齊走入他的音樂世界和享受音樂帶來的快樂，更望核心成員可以把這個理念推廣到給將來加入的新成員。

第二次粉絲聚會則以實體舉行，與支持者近距離接觸，分享更多音樂同趣事，後援會正副會長致詞後，涂家堯出場時收到不少禮物及心意。他又逐一和早前已經報名登記的粉絲合唱，粉絲雖緊張，但仍然表現興奮，亦有外國粉絲速遞紅酒和花束，令他有萬千寵愛在一身的感覺，並以視像直播道謝對方，再進行個人獻唱和抽獎環節。

抽獎環節的禮物很特別，是他把參加《中年好聲音》過程中得到的物品割愛，表示相信粉絲們會比他本人更懂得珍惜，所以不介意送給粉絲回家好好珍藏。他一直好愛歌迷，活動中有傷健人士希望參加，他一口答應，由於出入不便，他亦主動抱粉絲進場，令其他粉絲也大感窩心。