康文署6月呈獻粵語室內歌劇《烏龍功夫》

【特約報道】康樂及文化事務署（康文署）6月呈獻原創粵語諧趣歌劇《烏龍功夫》，今次演出是繼2021年6月階段性展演後，首度於舞台作完整演出。作品將中國武術及廚藝功夫融入西方室內歌劇，為觀眾帶來新鮮感，呈現一個全新的武俠世界。

​​ 《烏龍功夫》由本地作曲家陳慶恩與編劇及文本創作人麥淑賢攜手創作，故事講述烏龍山上一個武林門派的浩劫。烏龍門派的掌門師父被企圖篡位的師叔殺害後，只剩武藝低微的師母和3個男徒弟，師門秘笈亦因而失傳。師叔負傷逃離烏龍山後修習邪派武功，自號「蟠龍神君」，圖謀回山奪取掌門之位，並把門派改成邪教蟠龍門。烏龍門隨時有滅門之虞，而山下麵店烏龍館的主廚及其3個女弟子亦被牽連其中，為一場正邪大決鬥埋下伏筆。

是次演出由日籍導演菅尾友執導，新加坡籍指揮家陳康明指揮，並連同多位本地著名聲樂家及樂手參與演出，包括男高音柯大衛、男低中音黃日珩、女高音鍾嘉欣和莫子慧、女中音張吟晶和香港創樂團成員。