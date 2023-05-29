龍婷開騷大玩公主抱　直認幸福：長大後都未試過！

《中年好聲音》殿軍龍婷昨晚（28日）與香港青年愛樂樂團合作假文化中心舉行「星夢交響慈善音樂會」為基層兒童籌款學音樂，她先後換了3套舞衣，唱了多首鄧麗君及葉蒨文的金曲。除了企棟棟唱歌外，龍婷被男舞蹈員抱起跳舞，其後龍婷笑問：「公主抱長大後都未試過，好幸福，係咪無人喺文化中心咁跳舞？唔跳又怕大家失望。」笑言要轉型做跳唱歌手。

期間龍婷感謝音樂老師陳潔靈：「多謝佢教我舞台技巧同經驗，佢好扶持後輩，感受到佢嘅真心及支持，所以今晚揀咗對方嘅《今晚夜》。」而在《中年好聲音》中合作的彭家麗擔任表演嘉賓，兩人合唱《一切也願意》，彭家麗指一直看着龍婷進步，歌曲愈來愈多元化，笑言很羨慕龍婷，因為歌迷好有質素，又大爆對方私下一面，指曾目睹外表斯文的龍婷為搭地鐵而跨過欄杆，形容對方很俠女：「佢喺台上好靚之外，仲有個好真實嘅自己。」

龍婷受訪時表示第一次在文化中心又跳又唱，她稱今次有很多歌曲也是首度獻唱，初時有所顧慮，因認為文化中心是較莊重的場所，但擔心觀眾會覺得悶，故加入新元素，出來反應很好，問她是否真的要轉型做跳唱歌手？向來寵粉的她說：「觀眾鍾意我做乜，我都會學習，慢慢令自己變得多元化，成為人見人愛嘅歌手。」她自爆原本安排了一個動作頗大的舞步，並練習了一段時間，但發現舞台太窄，不太合適表演，故未有施展出來，又揚言只要觀眾喜歡都會嘗試挑戰，並期待下次挑戰更大的演出場地。龍婷自言一個月內感冒了3次，音樂會前一天流鼻水，曾擔心影響演出，幸好演出當日痊愈，非常感恩。講到彭家麗形容她是俠女，她笑謂自己真的會跨欄杆，因為不喜歡兜兜轉轉。