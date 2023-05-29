疊戴首飾潮流　提升穿搭品味

夏日到來，穿清涼短袖露出來的手腕、頸與耳仔的部分最適合化身珠寶展示台，用以表達自己性格、或是展示獨特品味。只戴一件首飾太過單調，高階玩家早已不滿足於佩戴單件飾品，而是疊戴不同種類飾物營造個人風格，在造型上增添更多玩味性。

頸鏈宜簡約設計

頸鏈通常在視覺中佔分量很重，若是選擇了疊戴，則疊戴的頸鏈愈多就要愈簡約。初學者可以選擇疊戴兩條，通常是珍珠、寶石、鑽石的頸鏈為主角，搭配另一條素淨簡單的鏈條疊戴。或者選擇造型元素一致的兩條頸鏈，一條較為細小，另一條較長來疊戴，看起來不會太過雜亂，也很顯氣質。

戒指宜多元素搭配

戒指在手指上，通常單個會比較不明顯。因此想要更顯眼一些，大家可以戴多幾個戒指在手上。若選擇同一色系，大家就需要挑選不同元素設計，才能顯出獨特。例如疊戴的戒指是銀色，大家可以選擇寬款和窄款搭配，加入愛心、星星圖案等的幾何元素。或者在一眾銀色戒指之中加入一個金色或者不同材質的戒指，看起來會更有層次感。

同材質耳飾疊戴

耳飾取決於大家的喜好，喜歡誇張的可以疊戴多個耳環，加入鎖鏈、耳釘等元素彰顯型格特色。而喜歡簡約的就可以從比較細小的耳飾入手，可選擇珍珠、水晶等比較溫和的材質。而疊戴重點，在於組合起來需要有特色，不是甚麼耳飾都可以放上去。如果寶石太多，反而顯得非常俗氣。

疊戴飾品推薦

全新 Pandora ME 系列採用全新色彩設計，結合人工淡水養殖珍珠，不同金屬元素，系列材質適合互相搭配，鼓勵大家層疊混搭多變造型，以各式單品進行創意疊戴，大家可隨意輕鬆創造出個人風格的飾品。而復古美學品牌ANNA SUI也推出了可以疊戴的無性別限制配飾，以標誌性的蝴蝶為設計重點，搭配金屬與切割玻璃材質打造出頸鏈、手鏈、戒指等，延續了品牌美學。