【胃口重開】夏日炎炎食檸檬

天氣開始上升至攝氏30度，流汗要補充水分，熱到無胃口？不如來杯清爽的檸檬特飲，再加上檸檬主題的甜品和鹹點，酸酸甜甜滋味令人胃口大開。

雙重果香

清新的檸檬加上不同的水果，可提升味道，Lady M近日推出全新的檸檬柚子撻，撻皮上有自家製的檸檬果酪，再配加入鮮檸檬汁和糖漬檸皮製作的柚子啫喱，周邊唧滿香滑忌廉加強視覺效果及口感，鮮黃色調勾起大家食欲，入口酸甜有果香。

清新花香

檸檬的香氣和花香相當匹配，灣仔香港瑞吉酒店The Drawing Room大堂酒廊推出由行政總廚金航宇師傅製作的手工蛋糕系列，當中包括有士多啤梨夏活特蛋糕、雜莓拿破崙蛋糕、聖諾黑泡芙和朱古力布甸蛋糕外，還有清新的檸檬接骨木花蛋糕，法式海綿蛋糕內有用接骨木花甜酒精華製作的啫喱、檸檬忌廉和接骨木花慕絲，淡黃蛋糕滲入清新花果和果香，令人回味。

美味雪糕

除了凍飲，有咩好得過在高溫下食雪糕！Venchi於6月6日至6月30日推出2款限定意大利雪糕，純素的榴槤雪葩氣息獨特，粉絲必定喜歡。另一款檸檬牛奶意大利雪糕，每一口都吃到濃郁的檸檬果醬，細味下感受柑橘氣息，配上牛奶酸甜交錯，令人瞬間清涼。

輕盈鹹甜點

汗流浹背時來一杯冰涼特飲，最是暢快。Pacific Coffee由現時至6月30日推出多款檸檬主題美食，初夏清新特飲有鮮檸檬梳打18/25咖啡及鮮檸檬梳錫蘭蘋果茶，前者以Espresso加入鮮檸檬和梳打水，兩者味道凸出，後者以茶湯加梳打水，清爽又Refresh。同時間，店子提供4款檸檬主題美食，包括印度烤雞檸檬飯、煙三文魚藜麥沙律配檸檬汁、檸檬白朱古力撻和檸檬芝士蛋糕，分外開胃。