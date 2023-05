出道3年的韓國男子組合CRAVITY將於7月首度襲港,並於7月29日假九龍灣國際展貿中心ROTUNDA 3舉行「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。2020年憑《Break All The Rules》一曲正式出道的CRAVITY,9位成員以充滿力量的群舞及多元化的演出吸引大批韓流粉絲;甫出道便橫掃多個音樂頒獎禮的新人獎。

日前他們在首爾舉行一連兩場的演唱會,為是次巡唱揭開序幕。成員施展渾身解數,帶來連串精彩又華麗的演出。隊長世琳感謝粉絲的熱情打氣,令組合可以帥氣完成首爾演出。今個暑假,9子將攜巡唱首度訪港,演出門票分別為HK$1,480及HK$880,更有機會獲得參與歡送環節及團體合體等粉絲福利。

至於另一韓國樂隊N.Flying兩位主唱李承協和柳會勝將於6月24日假香港旺角麥花臣場館舉行演唱會,門票將於在5月29日發售。