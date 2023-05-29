【旅行犯規】日本挖蠔丟殼？熱水壺小便？旅客核突惡行

最近日本流傳一條影片，片中拍到一位中國大媽，在日本江戶川河口挖蠔時被捕，雖然片中見到她苦苦求饒，但「我不知道」、「我聽不懂」理由似乎也無法讓她成功脫身，究竟她所犯何事？華人旅遊外地，又有甚麼奇怪「犯規」行為，老是常出現？以下幾項你又可有做過：

（1）河邊挖蠔棄蠔殼

日本其實並非禁止民眾在河岸挖蠔，但卻明文規定挖完蠔後，一定要把蠔殼帶走，在河岸通常都有告示牌，會圖文並茂說明；而近日那位中國大媽被捕就是因為挖了一整桶蠔，卻即場去殼取肉，並把蠔殼都原地倒棄河岸上，不但給來玩耍的小孩們帶來巨大危險，大量蠔殼也有機會阻塞河道。

（2）一人排隊代打尖

最近在泰國芭堤雅，就曾發生「排隊糾紛」事故，有內地旅行團領隊，以「一人代表整個團體」方式，霸佔機場櫃位幫團友託運行李，公然讓一整團人插隊打尖，嚴重阻延正常排隊旅客辦理登機手續。這種排隊手法，放之四海皆是非常不文明行為，不想丟人現眼記緊不要這樣做。

（3）酒店偷家品電器

不少人旅行住酒店，都愛取走茶包、即棄拖鞋及即棄梳洗用品，這些東西一般都可帶走，但曾有日本酒店員工透露，其實酒店的毛巾、浴衣、大支裝洗髮水其實也經常被偷，更離譜是連風筒、鬧鐘、電視遙控器都有人偷，最誇張更曾試過有住客想偷走酒店房的電視，由於電視入箱後太重，那位住客竟要求酒店員工幫忙搬送，故最後才被揭發制止。但據聞過去就有住客，曾成功偷走了酒店的床，大型家具都偷，真是喪心病狂。

（4）濫用酒店熱水壺

早有聽聞，有華人在馬爾代夫酒店，用客房的熱水壺煮蟹；事實上用熱水壺直接煮麵、煲弼、滾湯，在日本酒店也常有發生，食物殘渣有機會讓熱水壺滋生大量細菌，故千萬不要這樣做。

但最恐怖是，網上盛傳不少華人愛用酒店熱水壺煮內褲、臭襪消毒；這還不止，日本有網上調查發現，竟有若干日本人坦言曾在醉酒後，用過酒店熱水壺小便，甚至直接嘔吐在熱水壺中，極度惡心。不論傳聞真假，建議用酒店熱水壺時，煮沸第一次水不要飲用，倒走後煮第二次才飲用，用沸水消毒過，總比完全沒消毒好。