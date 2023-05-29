靈感煮意︰【中階烘焙食譜】夾心麻糬紫薯海綿三文治

是否可以將蛋糕中的抹茶粉，改成其他粉如朱古力、紫薯、紅莓去做蛋糕？相信大家收看了過去三集《靈感煮意》，都會知道其實不太適合。來到本月最後一集，我們來做難度再高一點的，就是「夾心麻糬紫薯海綿三文治」！一眾麻糬控記得試試！

材料（6吋）

麻糬層

糯米粉 50克

糖 10克

紫薯粉 20克

全脂牛奶 100克

糖粉 2湯匙（搓麻糬用）

蛋糕

全脂牛奶 60克

淡味油 30克

蛋黃 60克

紫薯粉 20克

蛋白 120克

黃糖 60克

無漂中筋麵粉 50克

發粉 3/8茶匙

靈山小貼士

紫薯粉內含花青素，顏色會隨酸鹼度出現變化，麻糬層的材料的酸性比蛋糕漿高，所以在焗後仍能保持紫色，所以，蛋糕在焗後變成藍色屬正常。另外，製作此食譜時需要捉緊時間，蛋白不能發打過頭、加麻糬層和第二分蛋糕漿時動作要快，才能保住空氣泡，助蛋糕口感不會變成蒸糕。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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