靈感煮意︰【中階烘焙食譜】夾心麻糬紫薯海綿三文治
2023年05月29日 16:00
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是否可以將蛋糕中的抹茶粉，改成其他粉如朱古力、紫薯、紅莓去做蛋糕？相信大家收看了過去三集《靈感煮意》，都會知道其實不太適合。來到本月最後一集，我們來做難度再高一點的，就是「夾心麻糬紫薯海綿三文治」！一眾麻糬控記得試試！
材料（6吋）
麻糬層
糯米粉 50克
糖 10克
紫薯粉 20克
全脂牛奶 100克
糖粉 2湯匙（搓麻糬用）
蛋糕
全脂牛奶 60克
淡味油 30克
蛋黃 60克
紫薯粉 20克
蛋白 120克
黃糖 60克
無漂中筋麵粉 50克
發粉 3/8茶匙
靈山小貼士
紫薯粉內含花青素，顏色會隨酸鹼度出現變化，麻糬層的材料的酸性比蛋糕漿高，所以在焗後仍能保持紫色，所以，蛋糕在焗後變成藍色屬正常。另外，製作此食譜時需要捉緊時間，蛋白不能發打過頭、加麻糬層和第二分蛋糕漿時動作要快，才能保住空氣泡，助蛋糕口感不會變成蒸糕。
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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