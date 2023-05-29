陳凱琳讚炎明熹性格爽朗　自爆被鄭嘉穎彈廚藝

藝人陳凱琳（Grace）、炎明熹（Gigi）今日（29日）出席食店開幕，吸引大批粉絲到場支持。二人於廚師指導下各自烹調一道菜色，之後Gigi更在導師指導下試做瑜伽動作，獲粉絲拍掌叫好。

暑假將至，Gigi表示會與同學仔都台灣旅遊：「將今次7、8日嘅行程寫晒喺本簿，希望整靚啲本簿，若果今次成功，會將本簿同大家分享做攻略。」問到是否因收入豐厚所以勁玩一場？她表示不會：「都係同2個同學去，係第一次正式同佢哋旅行而唔係做嘢。（自己Plan行程好興奮？）本身考試嗰陣大家傾過，但大家發現考試期間心情唔好咁激動同興奮，所以都係考完先傾。（順便自己拍旅遊節目？）都有諗過會拍短片同大家分享。」

問到她現時於TVB多了主持音樂節目，對曝光率是否更有幫助？她説：「第一次做主持，希望大家會鍾意，我係會睇粉絲們嘅信，因為我覺得信令我印象好深刻，我出道到依家都有Keep住粉絲們嘅信，以前會用月餅盒儲，但好快就裝滿，依家攞多幾個袋同盒裝住，因為係大家嘅心意，得閒嘅時候會攞嚟睇。」問到Grace有什麼做主持貼士予Gigi？她就大讚Gigi性格爽朗：「佢用自己最自然嘅一面就可以，頭先見到佢嘅Fans好Support，之前都睇過佢直播，覺得佢表達能力好好，所以絕對冇問題。」Gigi聞言即心表感激：「Grace好好，頭先主動同我溝通，如果唔係我會好尷尬，因為我比較慢熱，好多時好快會完終結咗個話題。」

Grace表示大家可合作一起拍節目，如烹飪節目之類，問到她廚藝如何？她表示婚前喜歡整甜品，自生了小朋友後，老公鄭嘉穎問她會否嘗試入廚學煮餸：「有慢慢學，試過有次煮畀佢食，佢食咗一啖就『Um』咗一聲，我問佢咩意思？佢話覺得有進步空間囉，都算好體諒我嘅，哈哈！（佢嗰晚係咪要瞓梳化？）冇嘅，都結咗婚啦，最多慢慢學。」問到她煮了什麼菜式？她笑指將家中雪櫃有的東西放在一起煮，心想創新一番：「其實啲嘢係唔夾嘅，佢食完問我有冇喺餐廳見過呢味餸？你依家知道點解出面冇呢味餸啦。」