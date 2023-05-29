趙希洛跑到懷疑人生　梁凱晴期待跟楊潮凱學攝影

藝人趙希洛及梁凱晴今日（29日）出席籌款節目記者會，兩人早前為節目到大澳拍外景，希洛大呻當日為完成任務，要跟總理由大澳一端跑到另一端，跑到導演懷疑人生，攝影師就跑到抽筋，最後卻發現去錯終點，之後更要食芥辣墨魚辣到胃痛，笑言懷疑自己得罪人。反而梁凱晴就坐在船上優哉游哉，非常寫意，凱晴識做地大讚希洛跑得又靚又快。講到工作，希洛透露主要忙拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》，預告跟劇中男友有第三者介入，感情有暗湧。至於凱晴表示拍畢劇集《奪命提示》後，便會跟楊潮凱到德國拍節目：「個節目係關於攝影，但我係完全唔識影相，潮凱影得好靚，我都要跟佢學吓。（使唔使帶定泳衣？）唔知有冇機會着，但我會帶定泳衣，依家減肥中，要向希洛請教吓。」

而陳美齡與譚嘉儀亦有現身活動，2人將在節目中合唱《珍珠淚》，陳美齡表示能跟嘉儀合唱很開心，有感年輕歌手能為歌曲注入新力量，自己甚為期待。她透露今次是首度為該籌款節目演出，但讀書時曾參加慈善步行，猶記得當時不停呼籲家人及親友贊助她。另外，陳美齡稱完成慈善騷便會返回日本工作，除了演講及拍攝電視節目外，還要籌備新書，她說：「今次本書關於50句喺心入面回響嘅說話，類似座右銘咁，其中一句係我爸爸同我講，佢話如果迷惘時，就要揀最難行嘅路，因為就算唔成功，都一樣學到好多嘢同成長。」她指這句說話可用在任何大小事上，亦有以此來教導小朋友。