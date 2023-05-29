比亞迪純電揭背Dolphin　正式抵港

繼比亞迪(BYD)的ATTO 3純電中型SUV之後，現輪到Dolphin「海豚」純電揭背車宣布正式抵港。

「海豚」屬該品牌海洋系列的首款車型，跟ATTO 3一樣基於e平台3.0打造，擁有4,290×1,770×1,570mm的車身體積及2,700mm軸距。輸港的有Dynamic標準版及Premium長續航版，兩版本均以前置電馬達、前輪驅動，分別搭載44.9kWh及60.48kWh專利刀片電池，續航力(NDEC標準)分別達410km及490km。Dynamic標準版最大功率輸出及扭力分別為70kW(即約94hp)和180Nm；Premium長續航版最大功率輸出及扭力就分別有150kW(即約201hp)和310Nm，完成0-100km/h加速分別要12.3秒和7秒。Dynamic標準版及Premium長續航版分別支援60kW及80kW DC直流快速充電，充電時間約45分鐘便充滿；若以7kW(單上32A) AC交流電中速充電，充滿電約需7至9小時。