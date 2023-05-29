隱門︱吳岱融「狠樣」上陣　狂施暴行虐待黃智雯

藝人吳岱融在2016年主演劇集《巨輪II》憑奸角「高天鷲」賤出人氣，在今晚（29日）首播、由王心慰監製的新劇《隱門》中，他所演的角色賊王「葉嘯天」，全天候「狠樣」姿態上陣，監製王心慰笑言今次是專誠為他度身訂造角色，大讚他在《隱》劇中爆Seed程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」

今日官方發布以吳岱融「狠樣」及狂施暴行的《隱》劇宣傳片，盡見吳岱融「狠樣」多面睇，包括虐待黃智雯的過程，如箍頸、撼頭埋牆及連環掌摑等。其中一幕吳岱融在服刑期間發狂咬甩囚犯耳仔的一幕，據知因尺度問題，在播出前決定剪掉。吳岱融說飾演「葉嘯天」感到辛苦及壓力大：「成日要將個轉數Tune到好高，同埋真係打得比較多，所以有啲壓力，自己演繹呢個角色好多時係扯到行晒，好似睇咩都唔妥咁，係好玩嘅，但亦真係需要大量體力。我一路以嚟有踢波同Keep住一小時慢跑，仲會拉筋，拍嘢時又會做多啲按摩咁。同埋Amy姐（王心慰）好體恤，搵咗個六十幾歲嘅替身畀我，等我有機會休息吓。」

在吳岱融眼中，「葉嘯天」和「鷲哥」大有不同：「高天鷲係有錢嘅惡人，葉嘯天係冇錢嘅惡人，因為冇錢佢發晒癲、不擇手段，仲要好喪。」他說最難忘場口是險遭陳展鵬活埋，拍攝時雖然辛苦，但見兒子在現場為他拍攝劇照時，他即暖在心頭。