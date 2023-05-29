衛詩雅被扯爛頭皮　唔驚仲覺得好靚

女星衛詩雅在電影《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》中過足戲癮，被掌摑、職場欺凌及言語侮辱、遭迷暈綑綁禁錮，甚至被生剝頭皮，向來是驚慄片忠粉的她，不惜犧牲靚樣，以令人反胃、血肉模糊的爛頭皮特技化妝上陣，完全零抗拒！故事講她被「戀髮癖」的黃又南活捉並生剝頭皮，劇組安排特技化妝師為她化一個大約6吋長的爛頭皮特技化妝，要花四小時才完成，單單是血液的顏色，已要準備幾款不同的紅色色調，化妝師更要逐筆逐筆在她的假頭皮上，畫傷口和髮絲，以增逼真度。

衛詩雅說：「被扯爛嘅頭皮比較少見，所以特別驚嚇，呢個妝我拍咗兩日，第一日化完呢個妝，撞正劇組放飯，個個見到我都擰歪面，唔想望到我。」她說反而覺得這個血淋淋的爛肉妝好靚，收工後捨不得卸妝，還自拍留紀念。

除了犧牲靚樣，衛詩雅首日埋位就要被掌摑，對手是前輩級資深演員魏秋樺，劇情是指其實魏秋樺姐怒摑「小三」衛詩雅。埋位前魏秋樺姐擔心地說：「佢咁靚女，第一日開工就打佢，真係好難落手，好彩嚟到，導演憐香惜玉，借位打就得啦！」衛詩雅說：「好開心有機會同魏秋樺前輩做對手戲，可惜只得一場。我之前拍愛情片多，驚慄片好少，但本身好恨拍驚慄片，因為鍾意睇又鍾意聽鬼古，睇到劇本時好興奮、好刺激，不斷同導演講『好好玩』，我一口氣睇晒成個劇本，好有追看性，又要驚又要追住睇。」