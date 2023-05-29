姜濤出歌自嘲表現差　創舞步敲醒自己

男圑MIRROR人氣王姜濤推出今年首支派台作品《Dummy》，隆而重之走到台灣請得強勁幕後班底炮製MV，為「姜糖」帶來遲來的驚喜。姜濤本打算在年初推出較輕快的歌曲，但自《叱咤》頒禮獎事件後，覺得要即時推出一首能夠道出心聲及提醒自己的作品，他說：「《叱咤》之後，自己好多表現都好唔滿意，所以希望出一隻自嘲嘅歌，同時藉歌曲提醒自己要保持清醒，觀眾無論鬧或讚，我都能夠勇於去接受，因為有人鬧、有人話，都好過冇人留意，而且自己仲有好多進步空間。因為想帶出呢個Message，所以用咗3、4個月籌備歌曲。」

他指當初聽到新歌Demo還以為是台灣的作品：「我仲問監製Edward，原來係香港作曲人朱敏希，佢都係第一次嘗試呢種快歌，但水準好高。至於填詞人梁栢堅，一直都有留意亦好欣賞佢嘅作品，佢平時嘅詞作同Social Media嘅Post都係比較玩味，首歌想做到自嘲、自己都想笑自己嗰種玩味感覺。」

MV方面，他聽取朋友意見，邀請了在台灣被譽為鬼才導演伍致綸Ares Wu操刀，曾執導台灣組合五堅情《MOON LANDING 月面著陸》、ALL IN 5《PRINCE》等MV，擅長用抽象畫面表達訊息，今次他為新歌MV展現他過去作品中未曾見過的藝術美。

至於舞蹈方面，他請來自己偶像羅志祥的御用排舞老師大目編舞，他說：「喺台灣甚至香港，所有排舞老師都識大目，佢係一個非常有經驗嘅排舞老師，所以非常榮幸有佢嘅參與，而今次有台灣團隊參與，都畀我好多新感覺、新體驗。」不過在舞步中，要留意一下敲頭的動作，原來是他自己構思出來：「一聽到首歌嘅前奏時，第一時間就諗到敲頭、敲醒自己嘅動作，所以我有同大目老師講，我想將呢個動作放喺Signature Move入面。」

姜濤表示，對於某些聽眾來說，今次部分歌詞內容可能有點深奧，曲風較Dark但又偏向Pop，副歌好易入腦，假若大家只記得「Dummy」這一句歌詞已達到其目的了。他又補充：「首歌藉木偶題材去講番我自己。喺過去一段時間，自己慢慢都變成一個木偶，自以為可以做到好多嘢而唔知自己係一個被操控，希望自己可以覺醒，可以變成一個聽到人哋講嘢嘅Artist。」