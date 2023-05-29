農夫時隔13年再開大型騷　親揭2次做電影主角無得面世

組合農夫日前在內地舉行《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》，這是他們相隔13年後，再一次舉行大型演唱會。當晚不僅為現場9000位觀眾準備了全新的歌單和內容，還有超過30人舞蹈團強勢加盟，配上大螢幕的視覺素材和精心設計過的歌詞展示，令整場演出變得十分豐富。

演出前半段，由一段長達60分鐘Medley貫穿，農夫不僅將多首新舊作品進行了重新編排，更配合Dancer在舞台上演了一段充滿故事性的「偉大航道」人生劇場。成員C君在完成演出後表示：「頭先喺60分鐘唱咗20首歌，唔係逐首逐首唱，係冇停過嘅串燒，絕對係粵語嘻哈史上現場做過最長嘅串燒。」陸永更笑稱：「你哋知唔知Lam哥（林子祥）有首歌叫《十分十二寸》，我哋呢首歌可以叫做《六十分二十寸》，寸過佢好幾倍。」

後半段則是Talk Show部分，二人自爆曾一起擔任過電影主角，拍了7天把戲份，但老闆最終決定不上映：「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下故事嘅結局，佢覺得應該係我哋兩個大男人用盡九牛二虎之力，同最後嘅大反派一位瘦弱嘅少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」

緊接他們又分享第二次擔任電影主角的經歷，他們拍到翌日，電影就因為主布景意外被燒了而終止拍攝，有工作人員就因為沒有收到酬勞而與電影公司對簿公堂。雖然兩次都沒有真正成位電影男主角，但還是認識了很多很好的前輩，更在台上分享了與（星爺）周星馳因工作做朋友的經歷。

農夫邀請了兩位事前在網上招募到的Rap和音一同演出，並且有給到二位年輕後輩在台上Solo表演的機會，讓現場觀眾可以看到粵語嘻哈的新生力量。演唱會結束後，他們在網上收到好評，有觀眾甚至稱是他今年看過最棒的一場演出。但C君卻在社交平台表示這次有點遺憾，因升降台發生故障以及時間關係沒有唱到準備好的歌曲等等，坦言很想再有機會做到盡善盡美。