張敬軒「爆肌」登熱搜：我真係覺得尷尬！

歌手張敬軒網上綜藝節目《軒公敲碗Special》之「軒公水上遊樂場」分為上、下兩集上架，內容爆笑之餘，軒仔更處男晒點，影片大受歡迎，兩條片更齊齊登上熱門影片的首位及第2名。

對於節目反應熱烈，他謂完全沒有想過：「拍攝嘅時候係玩得好開心，到睇到成條片，都覺得大家應該鍾意睇，不過就冇諗過兩條片一齊上埋熱門，衷心多謝大家支持。」問到有網民表示又「走數」晒肌，軒仔笑說：「雖然係『樽領衫』，個頸位真係連條頸都包到冚，但啲肌肉、其他啲接駁位做得好好，自己着咗上身後，仲要咁多人嗰個萬眾期待嘅眼神，真係好似冇着衫咁，都係赤條條㗎，所以現場我係真尷尬。」

除此之外，軒仔29日於社交網上載感謝Fans片，軒仔提到過去幾日Fans為支持他的新歌《隱形遊樂場》展開了各種應援活動，包括Cafe、攤位遊戲及義賣等等，他坦言感動，並謂想親身到場參與及說聲多謝，但由於演唱會舉行在即，所以未能現身：「因為我要喺一個無菌嘅狀態下準備好自己，未來11個晚上都要有最好嘅表現，所以隔住鏡頭、隔住電話用自己個心去感受你哋嘅心意，我哋頭場見啦。」