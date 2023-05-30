【是日通勝】

農曆四月十二

癸卯年 丁巳月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、作灶

忌：置業、買田、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、18、31

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情得意，但財運欠佳，切記謀事忌心急。

金牛座：幸運指數包尾，財運特別差，破財風險高。

雙子座：感情生活不太好，宜收拾心情，專注工作。

巨蟹座：享天時地利人和，宜把握時機為夢想奮鬥。

獅子座：健康有點差，飲食要定時，勿讓身體捱餓。

處女座：接連有好事發生，事業發展可更上一層樓。

天秤座：身心狀態不錯，但要小心理財，量入為出。

天蠍座：運勢不過不失，保持平常心，煩惱少好多！

人馬座：事業運最強，趁勢做檢討，進步會更顯著。

山羊座：工作效率落後，須糾正心態才可改善現狀。

水瓶座：自私損人氣，待人接物要多顧及別人感受。

雙魚座：愛情運不是太好，遇到挫折不應輕言放棄。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）馬 心情差

鼠：充滿正能量，事業發展可更上一層樓。

牛：財運佳，適合動中求財，收穫不會少。

虎：人逢喜事精神爽，工作順心，如魚得水。

兔：財運低落，外出逛街要管好隨身物品。

龍：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

蛇：工作運平穩，做好本分，不會有問題。

馬：是日沖煞，運勢低迷，心情低落易犯錯。

羊：心理包袱大，小人攪局，謀事舉步維艱。

猴：領悟力強，能從長輩口中得到有用資訊。

雞：諸事不順，人際交流出問題，易生誤會。

狗：心態正面，就算遇上困難也能處之泰然。

豬：負面情緒增多，容易與別人發生衝突。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

頭腦線

頭腦線又名為理智線，在掌相學中又稱為各條線中之王，即不論掌中其他線生得比較差些，只要頭腦線生得理想，也可補其他之不足。如頭腦線生得差，就算其他掌紋生得好也是大打折扣，可想而知，頭腦線是如何重要了。

頭腦線多由食指下木星丘處而出，其尾部可向掌中任何星丘中而止，當然一條長的頭腦線通常都是優於短的頭腦線。

頭腦線長的人，一般都是長於分析、心思細密、冷靜、聰明，而頭腦線短的人通常都是智力較差、容易衝動。

頭腦線長至無名指下而有少許彎下垂，是正常的頭腦線，為人懂得於理想與現實之間取得平衡；若太下垂的話，便容易脫離現實、太多幻想了。

若頭腦線尾部上翹至尾指水星丘，則代表此人的口才佳，善於經商賺錢。若頭腦線太短，於中指下而上翹，則為人懶惰成性，不經思考而為，失敗居多。

頭腦線長至無名指下而分叉，即一線向上、一線向下，為人精打細算，屬商業人才。若頭腦線在中指下而分叉，代表精神不集中，患得患失，不善營商。

最差者便是頭腦線太多島紋及太多毛髮狀的支線，顯示其人思想混亂，為白痴者之線。