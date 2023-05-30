娛圈單打︱紅遍全球患惡疾　人生無常嘆奈何

都說人生不如意事十常八九，但明明一路走來順風順水，怎麼可能有朝一日會直墮谷底？55歲的加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）去年底宣布患上罕見病「僵硬人症候群」，歐洲巡迴演唱會被迫押後，豈料上天不作美，她日前再因健康情況惡化，宣布所有演唱會取消。

美國傳媒透露，她可能一世也無法再次唱歌。前半生紅透半邊天，後半生卻與惡疾為伴，人生無常，莫過於此！

1997年憑着電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》，莎蓮迪安以不足30歲之齡紅遍全球，即使「一曲走天涯」，亦足以讓她一世衣食無憂。事實上，這位天后獲獎無數，囊括5次格林美獎、12次世界音樂獎、7次美國音樂獎、8次登上美國Billboard等，全球專輯銷量超過二億張。但風光背後，卻歷盡反覆無常的人生。

1994年，她與年長26歲的經理人Rene Angelil結婚，無奈丈夫罹患咽喉癌，她一邊工作一邊陪伴老公抗病，可惜最終還是於2016年撒手人寰。更慘情的是，她的胞兄也在同一星期內因癌病去世，接連痛失兩位至親。

福無重至，禍不單行。兩年後她患上「咽鼓管異常開放症」，損害聽力和發音系統，然而堅強的她一一克服。奈何上天對她的考驗並未完結，由於肌肉常無故痙攣，幾經診斷終證實患有「僵硬人症候群」，後來發展至步行都有困難。此病無藥可醫，只能透過輔助藥物減輕病情，隨着她宣布所有演唱會取消，足見抗病之路波折重重，令人扼腕。