東方日報C1：羅嘉良7月出埠開劇　踢破「假中最假」

三屆視帝羅嘉良早前突然被指患癌，更稱已到末期階段，頓時嚇煞其粉絲及家人！近日他偕太太秘密來港處理私務，全程健步如飛，對於別人的「黑心搞作」，他直指：「係假中最假嘅新聞！」

羅嘉良（撈家）轉往內地發展接近20年，近期先後參與劇集《獅子山下的故事》及《隱娘》等拍攝，間中亦會接商演搵真銀，加上太太蘇岩及囡囡Adela陪伴身邊，生活美滿愜意。不過，早前卻有好事之徒竟稱他患上末期癌症暴瘦，令他要急忙拍片澄清，免得嚇親大眾！

近日有讀者報料，指發現撈家與太太身在香港。昨晨10時許，記者發現兩公婆離開下榻酒店，步往停在不遠處的保母車，期間見一身黑色打扮、架上墨鏡的撈家健步如飛，雖然清減不少，但身形依然健碩，精神飽滿，患重病的傳聞可謂不攻自破。

他發現記者在場時大感愕然，及後亦願意邊行邊受訪。他全程中氣十足，對於被傳患重病，他坦言：「我覺得係假中最假嘅新聞，都唔會有人信啦！（對方咁黑心？）我都唔明點解，其實做咁嘅新聞，係非常之唔好。（好嬲？）有嬲嘅！（今次返港主要做乜？）處理私務同探吓親戚，好快就走喇！」登車後他不忘向記者揮手，並說：「唔好意思，辛苦晒！」之後才驅車離開。據知他與太太前往赤柱撐枱腳，享受二人世界。

拍檔證精神極佳

與製作人梁家樹合作無間的撈家，去年答允客串演出對方劇集《家族榮耀》，雖只壓軸露面，但已教粉絲驚喜非常，更一度成為網民熱話，當時已有傳撈家將再跟梁家樹合作。而新作暫名《家族繼承者》，受疫情影響，原本今年初開拍一直押後，最近終落實7月在馬來西亞取景，預計出埠拍攝約兩個月，大隊緊接會返港繼續開工。撈家不負眾望落實參演，相信瘦身只是為配合角色需要，未來數月他將有排忙！

全靠食腦唔使打

《家族繼承者》劇本目前仍在修改中，但已知撈家戲份多，角色重要度僅次男主角林峯，有消息指劇中他將演羅子溢及梁靖琪的父親，一直望子成龍。今次是撈家與羅子溢繼2016年合作拍攝劇集《無間道》後再結片緣，雙方對於能夠再次鬥戲，自然萬分期待。

台前幕後對新劇詳情三緘其口，而身為總製作人的梁家樹則代撈家闢謠，他說：「佢好精神，狀態好好，咁樣傳真係好唔啱！我真係唔擔心佢應付唔嚟緊密嘅拍攝工作。（撈家角色係點？）佢飾演一位話事人。（有打鬥戲？）話事人唔使打，鬥智鬥力同勞心勞力就得，打戲留番畀啲後生啦！」

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