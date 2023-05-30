黃美芬教出徒弟有師傅　獲學生家長連聲道謝

藝人黃美芬都可謂「周身刀」，除了是袁富華經理人之外，亦有為黑妹開設的教育中心擔任戲劇導師，日前，更於機場博覽館有一個大型展覽以及學生表演，《中年好聲音》的李泇霖、鮑聖光亦有到場，美芬所教的學生於台上表演淡定出色，令家長們相當欣喜，有些更特別上前找美芬握手道謝，那種喜悅與成功感，勝於一切，美芬笑言：「見到班學生嘅進步，真係好開心，知道佢哋喺屋企都不斷練習，我都要多謝佢哋，佢哋令到我好開心。」

美芬與任職娛樂公司高層的老公Tommy，在圈中人面甚廣，日前，兩人就與黎瑞恩以及周吉佩食飯，美芬更特別整了一個她的拿手美食「幸福菠蘿包」來賀周吉佩於《中年好聲音》奪冠，原來周吉佩早年與朋友組成樂隊sp'ACE，Tommy都是伯樂之一，而黎瑞恩亦因Tommy的關係，當年經常借錄音室給周吉佩與隊友夾Band，大家認識了很多年，美芬表示：「大家一直都想約食飯敍一聚，但可惜各有各忙，個晚終於約到，大家都傾得好開心，佢（周吉佩）話想食我整嘅菠蘿包，我仲特登整咗一個好大個嘅，畀佢當蛋糕咁切，我哋食完飯都未傾夠，要再去飲嘢繼續傾，都係一個非常開心嘅晚上。」