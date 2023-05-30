啦啦隊女神李多慧　火辣身材點樣Keep？

同時擁有超級可愛臉蛋與魔鬼身材的女神，散發着迷人魅力。說的是南韓啦啦隊女神李多慧，因為舞姿優美而晉升為近期最熱門的人物。她的肌膚鮮嫩白滑，身材更是凹凸有致。其實李多慧很注重日常保養，從運動到飲食通通都有自己的一套管理方法，以下就給大家揭開女神養成秘訣！

1.從小學習舞蹈

現在李多慧為棒球比賽的啦啦隊，擁有超強的舞蹈功底。因為她從7歲起就開始學習肚皮舞，腰部與臀部的扭動訓練可以練成塑身的效果，讓身體肌肉變得結實有力。除此之外，李多慧日常也喜歡慢跑、爬山等的運動。為了身體健康，空閒時間會去漢江邊跑步。而且飯後也會借助運動器材消耗熱量，例如在跑步機慢走等。

2.拍攝工作前避開重鹹食物

李多慧上鏡十分漂亮，無論臉蛋還是身材都沒有多一絲贅肉。她之前透露在拍攝工作開始前都會留意飲食，避免進食過咸的食物。因為太咸的食物會造成水分滯留，讓臉部和身體浮腫，上鏡看起來更會顯肥。李多慧會等到工作結束的時候再去進食，獎勵自己享受美食。

3.吃番茄補充營養

即是蔬菜也是水果的番茄含有豐富的水果茄紅素、胡蘿蔔素、膳食纖維等營養素，具有強大的抗氧化及瘦身功能，是健康美味的食材，可以用來做為日常涼拌小吃或者用來烹飪都是不錯的選擇。李多慧曾在自己的社交帳號上分享，家中雪櫃常備番茄，感到餓的時候就可以當小零食，讓人有飽足感，也不會有過高熱量，長期進食能夠達到減重的效果。