生日留言冇多謝Jennie　尊尼特普千金被BLACK PINK粉絲鬧爆

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）的模特兒女兒Lily-Rose Depp上周六（27日）迎來24歲生日，而她亦趁牛一上載多張她早前於《康城電影節》出席新劇《偶像漩渦》（The Idol）首映及派對時與眾拍檔拍攝的合照，並留言說：「非常感激」。不過照片中並沒有有份主演的BLACK PINK成員Jennie，因而被Jennie的粉絲留言鬧爆！

有粉絲留言時問她為何沒有Jennie，亦有粉絲問：「Jennie喺邊？請尊重Jennie！」另有粉絲串爆表示：「我期待睇。。。《偶像漩渦》嘅Jennie。」其實Jennie之前於Lily生日當日亦有於社交網的限時動態貼她與Lily在康城時的擁抱照並留言：「生日快樂，我親愛的漂亮寶貝，超級愛妳！」並有標記了「壽星女」的社交網帳號，但不知是否Lily沒有看到，只轉發了部分好友的生日祝福，並沒有包括Jennie的帖文，因而「火上加油」令Jennie的粉絲感到更加不滿！

另方面，同樣有現身今屆《康城電影節》的Lily父親尊尼特普，近日就因為不慎扭傷足踝而未能隨樂隊Hollywood Vampires開騷。樂隊昨日早上於官方社交網留言宣布本周二、周三以及周五在美國的演唱會將押後至7月舉行。