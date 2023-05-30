高質漢堡店　點止速食咁簡單

以前在快餐店吃漢堡，講求一個「快」字，對食物味道無咩要求。現時坊間多了很多漢堡包專門店，由食材、配搭到製作嚴謹得多，無論是高質漢堡扒、鬆軟麵包，以及惹味的醬汁都一絲不苟，除了啖啖肉的漢堡扒，還有素食之選，再加上配漢堡品嘗的特令和小食，頓時令這款速食變成高級享受。

素食之選

速食以往給人高熱量或不健康的感覺，近年大眾對食物健康的要求提高，漢堡的配搭亦受人關注。中環新開的WOW Burger主打素食漢堡和不含乳製品的奶昔，招牌肉扒以自家廠房製作，標榜每個漢堡有超過20克蛋白質。芝士漢堡選用「無牛」肉扒配美式芝士、酸青瓜和秘製醬汁，其他還有「雞肉」漢堡、辣味「雞肉」漢堡、松露漢堡和富大量蔬菜的元氣漢堡選擇。另外，店子亦有多款奶昔和小食提，食漢堡必備的波浪薯條或脆薯寶，配自家製芝士醬或調味醬，味道即時升級。無乳糖奶昔有雲呢拿、朱古力和港式奶茶口味，絕對令人滿足。

創意配搭

吃漢堡除了牛扒、雞扒等肉類，其實還有很多配搭。堅尼地城手工漢堡包店Smash'd早前推出多款新漢堡，炸軟殼蟹漢堡除加蔬菜和醃漬紅白蘿蔔，還配傳統瑪麗玫瑰醬，香脆富口感。煙肉泡菜漢堡放滿辛香泡菜、脆煙肉和墨西哥辣椒醬，辣得有層次。以夏威夷薄餅作靈感設計夏威夷5-0漢堡，以漢堡扒配烤菠蘿、煙肉和溶芝士等，鹹甜有致。至於三重芝士漢堡，加入蒙特利傑克芝士、瑞士和美國芝士，美味的芝士在你口中溶化時，邪惡又美味。

清新之選

天氣炎熱，出一出門已流晒大汗。灣仔N+ Burger近日推出N+ Limited意式香草莎莎醬漢堡及N+自家製有汽青檸檸檬水，蘇格蘭酸種圓麵包抹上巴西里醬，放入6安士安格斯牛腩肉、番茄莎莎及黃皮椒莎莎，再加點以百里香調味的翠肉瓜提升口感。吃時配新有汽青檸檸檬汁，即時消滯解膩。若然愛重口味的話，另一款N+ Classics 系列漢堡加入全新的自家製黑胡椒醬，濃郁辛香，配有汽青檸檸檬水，同樣去膩。

周年新意

因應進軍香港5周年，早前Shake Shack請來香港巴基斯坦裔藝術家為中環首間門市重新粉飾，特色壁畫可以看到中、太平山頂、維港和尖沙咀等著名地標。店子亦聯同Cookie DPT合作，推出新口味的Shack Attack，朱古力雪糕上放了特濃朱古力曲奇、黑朱古力和朱古力醬，香滑濃郁。另外，於5月28的日國際漢堡日，店子當中下午12時至晚上8時會推出特別活動，客人憑電子優惠券到任何分店惠顧，可享用期間限定水牛城辣雞堡買一送一優惠。漢堡以炸雞胸或雞腿肉加醃青瓜、生菜，配水牛城風味醬和秘製牧場醬，分外美味，想趁平食就要把握機會。