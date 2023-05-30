東冲有料到：曼谷最具人氣夜市

剛開張的Jodd Fairs DanNeramit夜市前身是歷史悠久的遊樂場，場內的保壘至今仍保存下來，並成了新夜市的Landmark。（胡慧冲提供）

今時今日曼谷有眾多夜市，但要數最受歡迎的，卻並非甚具名氣的火車夜市，而是於一個於舊遊樂場空地上新開設的Jodd Fairs DanNeramit夜市。

新夜市其實由火車夜市的老闆所經營，跟火車夜市相比，Jodd Fair走另一條路線，之前在Phra Ram 9的CentralPlaza Grand Rama 9後方開始了首個Jodd Fair夜市，日前該處更擴充營業新增了Part 2部分。

與此同時，在Phahonyothin路之上更下一城，那裏原本有一個早於40年前開業的遊樂場，經營至2000年時遷址大搞，成了現時的曼谷Dream World夢幻世界主題樂園。之後樂園的地皮曾改建為高卡車場，但生意一般，最後更長期空置。直到最近該樂園舊址才再度被火車夜市之父接手，發展成新的Jodd Fairs DanNeramit夜市。

對於部分泰國人來說，新夜市前身的樂園稱得上係集體回憶，當時樂園園區興建的堡壘至今仍得以保存下來，並順理成章成了新夜市的Landmark。

上星期六Jodd Fairs DanNeramit夜市Grand Opening時，我被邀請前往參觀並繞場一周，當日所見既有香港遊客、也有外地遊客，但主要都是本地客前來消費居多。兩個Jodd Fairs夜市互相比較的話，其實兩者面積相約，而Jodd Fairs DanNeramit夜市有約千個檔口，當中7成為食肆，提供的也並非一般小食，無論造型創意都很吸引。難得睇檔的朋友不乏靚仔靚女，兼且搭BTS或地鐵均可輕鬆前往，絕對係曼谷夜市的新亮點。

此夜市營業時間為下午5點至晚上12點，除了室外部分亦有室內部分，並且更有一個湖讓大家打卡，可算係非一般的夜市。有着令泰國人感到共鳴的歷史背景、加上新派的管理、得意的產品及先天性的地理環境，可見這個夜市爆紅是有原因的！

胡慧冲