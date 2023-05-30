夏季波鞋穿搭　大吹復古風

踏入夏季，除了衫褲裙要夠潮，穿上腳的波鞋同樣要講究！隨着「Clean Fit」、「Athflow」等提倡簡約舒適的穿搭潮流趨勢大流行，令多個運動品牌的經典款式再次成為亮點，無論是Superstar、Campus、Forum等鞋款，抑或Air Force 1及Air Max 1等，均以簡約色系現身，加上展現夏日清涼及繽紛色系的款式亦粉墨登場，讓大家於夏日有更多穿搭選擇！

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經典舒適 帥氣來襲

夏季剛拉開序幕，adidas Originals便找來韓國人氣女團BLACKPINK的4位成員拍攝Home Of Classics系列最新宣傳照，即時引起了潮界話題。該系列以復古風格為賣點，成員們穿上黑白色運動服飾，並各搭配多款經典運動鞋，包括有Superstar、Forum及Campus。這幾款波鞋都是多年來不少潮人必備之選，其中Superstar推出逾50年，Campus於1983年初登場，而Forum則是1984年誕生的籃球鞋。是次焦點落在她們同時穿上了改良版的滑板鞋Campus 00s，主要改變在於放大鞋型輪廓，而標誌性的麂皮鞋面則沒有改變。寬大的鞋面造型，適合現今街頭文化穿搭風格。BLACKPINK成員們亦換上了街頭感濃厚的服飾，例如Jisoo與Jennie的工裝褲、Lisa的牛仔短裙、Rosé穿上了超短百褶裙，洋溢着青春氣息。

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灰籃配搭 清新型格

夏季穿上清新淺灰藍色調的鞋款，讓人在視覺上感到清涼，而灰色一向是New Balance的品牌代表顏色，於2018年起更成立一年一度的「Grey Day」。今年的Grey Day分別帶來兩個系列的灰鞋，其一是將Made in USA系列的998、996、990v4以及990v6四個經典鞋款換上灰色配搭，前三款的鞋面皆採用長毛麂皮，而990v6則是一般麂皮，並採用於灰色的鞋身融入海軍藍的設計，感覺時尚有型。另外的Moon Daze系列則推出9060、MT580、550及Fresh Foam×More Trail v3四款灰鞋，該系列靈感來自對月球探索的想像，顏色以經典灰與月夜藍設計，細節處還可以看到仿舊與磨損的設計，而且更找來韓國國民女神李知恩（IU）為系列示範，更添型格！

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街牌聯乘 黑白任選

街頭時尚品牌X-girl在今個夏季剛與Converse合作推出兩款甜酷造型的高筒鞋。其中一款ALL STAR Ⓡ X-girl HI以白色為基調，於線條、鞋帶、後跟標籤及鞋底都採用了搶眼粉色配色，而右後跟標籤更印上X-girl標誌，並配有按心情更換的金銀絲線及白色鞋帶。另一款ALL STAR Ⓡ X-girl TREKWAVE HI則是結合了厚底和靴子般飾面的款式，從鞋面到鞋底統一為黑色，X-girl標誌的後跟標籤及粗身鞋帶採用反光物料製造，並配有原創的X-girl標誌裝飾。

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佩斯里花紋 鋪滿鞋身

如果要數經典波鞋款式，Nike的Air Force 1及Air Max 1當然不可或缺。這兩大鞋款多年來一直推出不同的顏色配搭或添加新元素，最近便各自推出了佩斯里花紋（Paisley Print）鞋款，簡單講，兩者以白色為基調的鞋身配上了夾雜綠色、橙色和紫色色調的佩斯里花紋，其中Air Force 1 鞋舌與鞋帶分別有銀色「一剔」及Nike字款。而Air Max 1的亮點在於鞋後側飾有5個金屬飾品，會隨着步伐擺動。兩雙鞋底均採用透明設計，男女皆可穿。

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繽紛花卉 融入設計

日本運動品牌美津濃（Mizuno）旗下時尚支線 Mizuno Sportstyle，今季以花卉為題打造了名為Future Gardens的跑鞋系列，炮製Wave Rider 10、Wave Mujin TL及Wave Prophecy LS三雙機能十足且極具標誌性的鞋款。鞋身採用中性色調為依歸，並以紫、黃鮮艷色調作點綴，非常搶眼。以網眼布料和絨面革打造鞋面，鞋舌與鞋底均有日本紫色鳶尾花刺繡或印花細節，配搭大理石紋路橡膠外底，處處都充滿了機能性及柔和色調美學。

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保養小貼士

香港的天氣潮濕，想波鞋能歷久常新的話，就要懂得一些保養貼士。首先，波鞋穿着後需要「呼吸」，波鞋內有汗氣的話會產生汗漬加速老化，所以脫鞋時要順手將鞋帶鬆開散走汗氣，並選擇通風散氣的木鞋櫃或膠鞋盒，及放入除臭包。另外，不妨將廢紙捲成球狀塞進波鞋內，既可吸收濕氣，又可防止變形。最後，髒污的波鞋要按不同材質清潔，例如皮質波鞋用毛巾搭配專用皮革清潔劑擦拭，帆布類可直接用水清洗，而麂皮則需要用鞋類免洗泡沫清潔。