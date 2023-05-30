林利曾罹患直腸癌：要食清淡啲飲少啲酒

資深製作人楊紹鴻繼港台節目《一起走過》及電視節目《一起走過的歲月》後，推出全新製作網上節目《台友情緣的歲月》，遠赴台灣走訪多位居住在台北的藝人朋友，在節目預告篇中，跟小虎隊員林利敍舊暢談近況。

林利和台灣太太陳貞均（Erin）結婚3年，曾在去年8月鬧出婚變，宣布「離婚」未夠一個月，又極速復合，早前到泰國旅行，現時隨妻移居台灣的他曾罹患直腸癌，在訪問中他慶幸至今身體無大礙：「目前嚟講就OK晒，腸就話5年內（不復發）就冇事，依家4年幾都冇事，應該就冇事架啦，只要自己小心啲，食得清淡啲，飲少啲酒，哈哈哈。」楊紹鴻即踢爆剛才一齊暢飲酒，林利笑謂 ：「飲少少啫。」

他又謂及幕前發展，言談間流露無奈，身為第一屆《新秀歌唱大賽》而入行的他謂：「好多好過我，呂方、杜德偉、呢啲（新秀歌唱大賽） 一、二、三、四、五屆都出晒嚟，覺得我自己好愈嚟愈好似冇乜太大作用，（係咪對自己冇信心？）都可以咁講啦。」楊紹鴻又問到是否用回舊藝名「林立洋」在台灣發展網購事業，他就話：「都有少關係，絕對有，因為人哋識得你，起碼唔會呃人啦。」