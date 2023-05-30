新節目名疑抽《東張》水　Ben Sir解畫：有比較有傷害

玄學家七仙羽（七師傅）、藝人Ben Sir（歐陽偉豪）、前《東張西望》主持林泳淘、林希靈及黃愷怡等，下午（30日）為HOY TV全新節目《東呃西騙》拜神儀式，合照時七師傅與Ben Sir更擺出跳「開花舞」手勢。眾人受訪時，談到早前有新聞主播因在錄影廠跳該舞，結果觸怒高層，問2人會否擔心重蹈覆轍？七仙羽連忙表示只跳了半隻，而Ben Sir則大爆節目拍攝時已被導演要求跳了一次，笑指叫七師傅念經化解事件。

談到節目以騙案為主題，林泳淘即笑指節目一開拍就已是騙案：「因為拍到咁上下先有節目名。（做慣主持冇難度？）同七師傅同Ben Sir合作，最難就係要忍笑，無論佢哋幾正經我都會忍唔住笑。（節目名同《東張西望》咁似，驚唔驚畀人話抽水？）《東張》有時事同娛樂，我哋今次節目主要講騙案。」Ben Sir則說：「有比較就有傷害，冇比較就冇傷害，大台有大器度，其實東、西兩個字好普遍。」他指今次與七師傅除合作做主持外，還要兼任演員重演騙案，問到2人有否遇過騙案？她表示自己是修行人，做甚麼也是聽指示不會反抗：「達到可以搓圓撳扁、爐火純青嘅境界。」她指不用埋位時，會爭取時間頌經，及食香蕉補腦，絕少與拍檔Ben Sir交談，Ben Sir則大讚這是專業的表現。