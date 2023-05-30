Toyota Sienta HEV 勁低油耗　實用7座MPV

近年輸港的混能車，平均油耗數字都十分亮麗。像全新抵港的實用7座混能MPV--Sienta HEV便低至25.6km/L(WLTC)。雖然一般汽油價格長企$23.29/L(大部分油公司提供不同的入油折扣，就當減$6/L)，若以扣減後的油費$17.29/L計算，Sienta HEV能做到唔到$0.7/L。睇埋$28萬有找的車價，加上車載最新Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、線道追蹤輔助、線道偏離警示及進階智慧型高燈自動切換，你都咪話唔吸引。

規格表

車型：5門7座位混能MPV

動力系統：1.5L直三引擎配恒磁同步電馬達

綜合馬力：115PS

最大扭力：145Nm/5,200rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：e-CVT電子式無段變速波箱

平均耗油量：25.617km/L（WLTC）

車身體積：4,260×1,695×1,695mm（長×闊×高）