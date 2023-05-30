Toyota Sienta HEV 勁低油耗 實用7座MPV
2023年05月30日 19:00
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輸港的Sienta屬全新第3代，換上內外新設計及新1.5偈，並首度提供HEV混能版，廠方公布平均耗油量僅25.6km/L(WLTC) ，十分慳油。(方偉堅攝)
近年輸港的混能車，平均油耗數字都十分亮麗。像全新抵港的實用7座混能MPV--Sienta HEV便低至25.6km/L(WLTC)。雖然一般汽油價格長企$23.29/L(大部分油公司提供不同的入油折扣，就當減$6/L)，若以扣減後的油費$17.29/L計算，Sienta HEV能做到唔到$0.7/L。睇埋$28萬有找的車價，加上車載最新Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、線道追蹤輔助、線道偏離警示及進階智慧型高燈自動切換，你都咪話唔吸引。
規格表
車型：5門7座位混能MPV
動力系統：1.5L直三引擎配恒磁同步電馬達
綜合馬力：115PS
最大扭力：145Nm/5,200rpm
驅動：前置引擎、前輪驅動
傳動：e-CVT電子式無段變速波箱
平均耗油量：25.617km/L（WLTC）
車身體積：4,260×1,695×1,695mm（長×闊×高）