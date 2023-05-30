高圓圓開工照流出　驚現魚尾紋反獲讚

內地女星高圓圓近年作品不多，對上一部是上年播映的電影視《完美伴侶》，身為女神級演員的她，當然能帶領效應，劇中飾演職場女強人的她，顏值氣質都依舊還在，演技亦愈趨成熟。而胡歌當時亦有驚喜客串演出。

現時，高圓圓、胡歌亦正開拍電影《走走停停》，胡歌早前被指於四川內江開工拍攝，高圓圓現身在成都為此劇拍攝，日前與女演員王真兒於街頭拍攝，戲中二人是閨蜜，那場戲正是二人逛完商場後拿着一袋二袋戰利品邊行邊傾，而高圓圓拍攝時心情甚佳，滿臉笑容，而她自己亦有拍攝一些踩單車的戲份，只見她長發飄逸，如沐春風般！不過，有眼利的網民看到相片後，指她臉上及眼角明顯有很多皺紋，但對高圓圓依然有着高度評價，不少網民讚她留言：「有歲月痕跡，但是真的超級美，比那些打針的自然太多了。」、「雖老但美」、「生過孩子這狀態不錯了」。

此片剛剛開拍不久，預計7月煞科，而這種現實題材電影沒有特效鏡頭，後期製作需時較少，故有望於賀歲檔上映，而近年現實題材電影頗受歡迎，之前的《奇跡．笨小孩》和《人生大事》都取得不俗的票房及口碑 ，故有胡歌及高圓圓助陣，票房方面絕對不會少。