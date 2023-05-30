龍婷丁文俊合體拍MV　直言希望拍住上登台搵銀

兩位《中年好聲音》歌手龍婷與丁文俊今晚（30日）現身電視城古裝街，為主唱的TVB外購劇《天龍八部》主題曲《萬水千山縱橫》拍攝MV，一班《中年》戰友包梁榮智、梁浩銓、劉智衛及何博文也仗義相助參與演出。二人高興表示終於能擁有自己的MV，龍婷説：「第一次有自己MV，第一次喺戶外30幾度拍MV，不過最刺激係聽講古裝街啲蚊唔怕蚊怕水，我件衫好多窿，可以逐個窿釘，哈哈！」問到是否因緋聞情侶檔關係，公司才找她倆合作？她說：「係呀，之前比賽合唱過《因為愛情》、《選擇》都係談情，跟住喺《中年好聲音紅白大戰》我哋合唱咗《問誰領風騷》，公司覺得我哋聲線好夾，所以先有機會唱呢隻劇集主題曲。」

談到為何不穿古裝演出MV？丁文俊笑謂：「我都以為有得吊威吔、打下交，原來係現代嘅，由細到大睇好多TVB武俠劇，我印象中嘅《天龍八部》係梁家仁演喬峰，今次可以唱到呢首歌好神奇。（想試拍劇？）梗係想！好玩嘛，可以吊威吔。」龍婷則表示願意學演戲，任何角色也想挑戰：「觀眾、導演覺得我適合咩角色我都得㗎。」

二人均表示與TVB簽了經理人合約，坦言也希望有機會簽歌手合約作雙線發展，龍婷説：「唱歌係我哋參加比賽的初衷。」丁文俊亦表示認同，指唱歌是他的起點：「當然想唱歌為主，但有得拍劇都會好開心。」問到可會想擁有一首屬於她們的合唱歌？龍婷直言只要歌好聽便可：「新、舊都無所謂，最緊要入屋。」二人也希望今次是好開始，將來可以拍檔齊齊登台搵真銀。