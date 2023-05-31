【是日通勝】

農曆四月十三

癸卯年 丁巳月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、開市、訂婚

忌：詞訟、取魚、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、22、26

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：整體運勢平穩，只要腳踏實地就不會有問題。

金牛座：無底線地包容身邊人，只會令相處問題惡化。

雙子座：開心地過活，總比終日愁眉苦臉要好得多！

巨蟹座：包容不是包庇，身邊人犯了錯須及時指正。

獅子座：對家人不應太苛刻，有時應隻眼開隻眼閉。

處女座：不在其位，不謀其政，這樣可免除不少煩惱。

天秤座：不要貪圖小便宜，否則有可能惹上大麻煩。

天蠍座：財運特別好，勿只顧享樂，多做有意義的事。

人馬座：運滯不是決定成敗的關鍵，最緊要做好自己。

山羊座：投資運很一般，面對高風險項目勿輕易落疊。

水瓶座：事業運好到不得了，工作目標可順利達成。

雙魚座：毋須為一時受挫而氣餒，運勢起跌是平常。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 正財旺

（跌）羊 小人多

鼠：享天時地利人和，可於職場上脫穎而出。

牛：待人友善，可為事業發展累積印象分。

虎：正財旺，努力工作可得到實質性回報。

兔：身邊小人多，易被甜言迷惑而亂花錢。

龍：心情不好，抽空做運動有助緩解壓力。

蛇：與身邊人相處融洽，可帶來更多好運。

馬：出門要小心，管好隨身物品以免丟失。

羊：是日沖煞，易因面子問題被小人利用。

猴：抽空享受二人世界，感情關係會更佳。

雞：鴻運當頭，朝工作目標奮鬥，成功在望。

狗：無法看清投資市場走向，勿貿然下注。

豬：行動力弱反應慢，謀事要多聽朋友意見。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

桃花面相特徵

從玄學角度來看，桃花泛指人緣，桃花旺的人不止異性緣重，人緣也較佳。要知道自己是否桃花重，最直接當然是從面相着手。

眼睛水汪汪：人緣極好，異性緣重。另外，眼帶媚態，時常給人似笑非笑的感覺，又似喝醉酒的模樣，便是所謂「桃花眼」，易招惹狂蜂浪蝶。

眼有桃花紋：30歲前眼尾部位出現的魚尾紋，可歸類為桃花紋。不過若論真正的桃花紋，其實是眼睛底部呈現的碎紋，代表此人十分受異性歡迎，卻容易有感情煩惱。

象眼：指下眼瞼部位有很多層眼皮相疊，這類人容易因桃花而惹禍上身。

耳珠明顯：男性若有耳珠，而又可以從正前方清楚看到，稱為「雙珠朝海口」。擁有這種耳形的男士身邊會有很多女性貴人，跟女性的緣分特別好。

狗公鼻：鼻準頭中間出現直紋，好像把鼻分成兩邊似的，俗稱狗公鼻，男性若有此鼻相，有極重的桃花運，但也要小心因桃花而惹禍。

紅粉面：面色白得猶如敷了薄粉，稱為「桃花面」，容易招惹異性。而面上呈現輕微紅筋，紅粉緋緋的，面相稱之為「桃花筋」，也代表桃花旺盛。有酒窩也是受異性歡迎的特徵，不過屬先天破損，感情路上易生波折。