舒淇出戰上海國際電影節　素顏晒演技爭獎

「上海國際電影節」相隔1年捲土重來，主競賽名單內「舒淇惡鬥胡歌爭獎」。舒淇今次素顏晒演技，而胡歌甫入圍即宣布「雙喜臨門」，開幕紅氈上更有周潤發及袁詠儀現身「加持」，絕對星光熠熠。

「第25屆上海國際電影節」原定去年中舉行，惟因疫情關係宣布「押後再賽」。月前籌委會見疫情漸漸受控，終落實電影節於6月9日揭開序幕，而本屆共有來自10個國家的12部電影，成功入圍金爵獎主競賽單元，頒獎禮將於17日晚假上海大劇院舉行。今年主競賽名單內，3部華語電影各有賣點，當中包括胡歌主演的《不虛此行》、林家棟與大鵬合演的《第八個嫌疑人》，以及舒淇夥拍白客的《尋她》，而「亞洲新人單元」內則有余香凝主演的《白日之下》。49歲的舒淇自2019年拍竣電影《上海堡壘》後，久未現身大銀幕，今次於《尋》片內她以幾近素顏的造型再挑戰演孕婦，劇情交代她尋找女兒，亦同時尋找自己，以「女性覺醒」作為主題，難怪電影未上映，已成為網民熱話。

周潤發袁詠儀亮相開幕禮

而開幕禮紅氈名單上，更發現周潤發與袁詠儀（靚靚）的名字。近年已鮮有出席各類電影節活動的2人，屆時將聯袂電影《別叫我賭神》（前名《驕陽歲月》）的台前幕後亮相。戲中周潤發代舊情人靚靚照顧其兒子，但過程中卻發現對方是自己的骨肉兼患有自閉症，故事催淚。《別》片於2019年拍攝期間，周潤發更意外弄傷頭部，然而上映消息一直只聞樓梯響，結果等足4年終落實端午檔於內地開畫。

胡歌婚後事業運倍增，絕對事業愛情兩得意。今次他除憑《不虛此行》入圍金爵獎外，其主演的劇集《懸委大院》，亦獲電影節前舉辦的「白玉蘭獎」最佳男主角提名，粉絲紛紛於網上留言恭喜他「雙喜臨門」，而去年盛傳他得罪業界人士，導致「半退休」的消息亦不脛而走。《不》片內胡歌扮演一名落魄編劇，靠寫悼詞維生以尋找人生方向，同片演員還有內地人氣王吳磊。