急口令當唱Rap　邱芷微完勝姜麗文

無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微和「家傭Liza」姜麗文早前在劇中大鬥法，今次不是鬥靚，而是鬥唸急口令，邱芷微(Chelffy)的急口令獲網民大讚清楚又標準，因邊唸邊要顧及走位及演技，十分犀利。Chelffy之後在社交平台分享自己事前的練習片段，剖析如何練成。她表示第一次表演急口令都緊張，好多人問她花了多少時間練習：「這場戲是拍攝前1星期才收到劇本，當我看到有急口令場口都心知唔容易，叫我普通玩就容易，但要做埋戲就唔容易喇！短短幾句急口令，雖然要記熟唔難，但要加上動作表情及聲線運用就需要花時間練習，起碼要做到所有嘢加埋都唔甩，要收放自如。由於當時唔清楚拍攝時導演需要甚麼速度及語氣，因此當我練習的時候每種速度及演繹方式都有練習及研究。」

Chelffy笑言練習期間男朋友、學生及家長都受她影響，紛紛向她挑戰：「我真係好似黐線婆咁個口日練夜練，因為我想練到個腦唔使諗都講到，佢哋聽到就梗係好奇我講乜。可能因為平時唔會特別留意我講嘢有冇咬字清楚，但一玩急口令，個個都重點放在咬字發音問題。」她表示平時教學生講對白咬字要清楚，今次的演出絕對是一個完美的示範，「冇諗過學生及家長都好投入地玩呢段急口令，甚至開始挑戰其他急口令。」她並分享秘訣，就是當作平時唱歌唱Rap，分別在於唸急口令時沒有音樂，只能自己找尋節奏及音調表達屬於自己的版本。

提到有網民將她與姜麗文的口音作比較，Chelffy就讚對方演繹恰到好處：「其實佢要用不鹹不淡廣東話做戲都唔容易，我嗰集劇情去到最後話我唔覺意學咗Liza講嘢，雖然得一句對白，但其實要諗點樣講得唔正，練習捲脷都唔容易。響現場我亦都有向姜麗文請教，所以我覺得佢一直以來的演出都非常用心，是一個好演員，值得讚賞。」