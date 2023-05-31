人工智能進擊教育界　51Talk藉AI追蹤學童弱項提升英語學習成效

近日，人工智能(AI)及ChatGPT成為全球網上熱話，並迅速廣泛應用於各行各業，而在教育方面，線上學習已成為現代教育不可或缺的重要形式之一，人工智能及ChatGPT又將可如何應用，以提升小朋友的學習成效？為此，不少線上教育平台積極探索人工智能技術的應用，致力為小朋友提供更全面更具成效的教學方案。

美國上市的網上英語1對1學習平台51Talk作為教育科技先驅，別具前瞻性地早於數年前已積極研究人工智能並將其應用於教學用途，51Talk技術開發負責人就人工智能在教育上綜合出四大用處：

(一)數據分析

利用AI系統結合網上學習平台以分析小朋友們的學習數據，如51Talk歷時5年自主研發了全球首個影音教學系統，根據大數據系统分析，實現定制化課程，語音識別技術精準分析小朋友的英語水平，與此同時更能藉著小朋友與教師的對話中，實時作出建議提示，大大提升小朋友的英語會話能力。

(二)AI助教

未來51Talk將結合ChatGPT技術，課程將實現「真人教學為主+AI助教為輔」的教學模式，小朋友完成真人教師課堂後，AI虛擬助教將會即時為小朋友總結該課堂中的重要知識，以及提醒小朋友較為薄弱的地方，並且自動生成針對弱項的練習，幫助小朋友鞏固和提升相關範疇。AI助教亦可為小朋友學習中遇到的問題提供實時、準確的回答。家長也可以根據AI助教的建議，調整小朋友的學習計劃，提升整體學習效果。

(三)個人化課程

現時大部分教材都是基於所有小朋友的平均能力而設計，但未來透過ChatGPT等AI科技，教師可以按每位小朋友的能力即時設計教材練習。未來，51Talk將結合ChatGPT在教育行業的應用，根據小朋友的能力以及需要，度身訂造小朋友專屬教材並進行授課，從而提升學習效率。

(四)提升學習體驗

在線課堂，學習氣氛很重要，對小朋友來說，有趣、輕鬆、積極的學習氛圍對小朋友的學習效果有很大提升。 51Talk的AI助教在課程中能帶來更多互動，幫助小朋友更好地參與課堂。同時小朋友和老師經常需要搜尋相關資料，這會耗費他們不少時間，而AI正正能解決相關問題，協助大家更快速地獲得需要的資訊，大大節省時間和精力，提高整體的學習效果。

儘管AI可以在某程度上替代傳統教師的部分職責，然而，AI仍然有其局限性，真人教師仍然是不可或缺的。因此，教育界需要在AI技術和真人教師之間找到一個平衡點，以實現教學效果的最大化。