極端酷熱天氣！　出門3大消暑宜忌

連日來突破30度的高溫真是令人「熱」不堪言，光是站在戶外都已經有飆汗的感覺，一到室內就要用冷氣續命。不過冷氣雖好亦不宜長開，而且總會有出門之時，這時候就要靠各種消暑方法幫幫手。

【宜淺忌深】

出門時要避免身體升溫，要穿着淺色的衣服，因為深色的衣服會吸收陽光中的熱力， 相反淺色會把紫外線反射出去，衣服的選擇上以白色為最佳，且最好為鬆身、透氣的衣物。

【宜溫忌凍】

高溫之下出汗會流失水分，故夏天時及時補充水分尤其重要。但飲用時應避免快速飲用凍飲，以免因刺激而造成腸胃的不適及令血管急速收縮，熱氣無法排出。相比之下室溫水會較為合適，因為飲用凍飲會令體內的溫度急速下降，觸發身體的升溫機制，有機會令體溫不跌反升。

【宜慢忌快】

夏天回家之後，即使大汗淋漓，亦切勿立即用凍水洗澡，因為這樣會令身體的血管收縮，體內的熱氣無法正常散發。如果真的感覺太熱，可以微濕的毛巾擦汗，等待約15分鐘再洗澡，同時亦不應用太過凍的水，以約25度較為合適。

【同場加映：室內降溫法寶】

不說可能不知道，原來疫情期間買了不少的酒精都可以達致降溫之效，用法是以1份75%的酒精混合3份水作稀釋，製成酒精噴霧，於室內地方噴灑，可有助降低室溫。據悉其原理是由於酒精的沸點低，容易於室內環境中蒸發，當酒精轉化成氣體時，會吸收空氣中的熱能，從而達致瞬間降溫的效果。但要注意的是，酒精始終是易燃物品，使用時切勿朝向他人及有火種的位置，要小心使用。