英國女歌手公開爆粗批評《小魚仙》教壞細路　即被粉絲反擊

迪士尼動畫真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）自上映以來大受歡迎，不過，英國唱作女歌手Paloma Faith近日就於社交網公開批評《小魚仙》，直指片中情節「教壞細路」！

Paloma於帖文中表示日前帶兩名女兒睇《小》，她大讚飾演「小魚仙」的美國女星Halle Bailey有出色演出亦覺得選角好好，但作為一名母親就批評片中女主角為愛甘願放棄自己的聲音同權力的情節！她表示不希望女兒覺得這樣做是沒有問題，之後她爆粗說：「呢啲係乜Ｘ嘢？！呢個並唔係我想咁樣教下一代女性囉。」

其實幾年前英國女星姬娜萊莉（Kiera Knightley）亮相名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）的清談節目時都因同一理由而禁止女兒看《小魚仙》，她說：「我意思係套戲啲歌好正，但喂大佬呀，唔可以為一個男人而放棄你把聲咯！」有迪士尼粉絲不滿Paloma的批評，並翻炒她於2009年的留言，當時她表示自己希望長大後成為小魚仙。另有粉絲串爆回應：「佢係咪冇睇過原版動畫？真人版係跟番原版故仔！」亦有粉絲直指她會錯意，指片中「小魚仙」不是為男人而放棄聲音，而是希望得到變成人類的機會。

「小魚仙」Halle懶理「前輩」批評，過去周末戴口罩黑超秘密入場睇《小》，她成功在「神不知鬼不覺」之下進場，她經過一名影迷與影片的大型廣告自拍。事後她公開片段表示「不能相信《小魚仙》成為全球票房冠軍！！我噚晚去咗睇🥲😭🥰😇🤍」。