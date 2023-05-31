WOODZ周日開唱　驚喜演繹MC張天賦《記憶棉》

韓國創作歌手WOODZ（曹承衍）剛於周日（25日）在澳門舉行《2023 WOODZ WORLD TOUR OO-LI in MACAU》演唱會，獲過千粉絲支持，WOODZ除了獻唱多首歌曲以作饋，又跟粉絲進行互動。

演唱會一開始，WOODZ即以來自這次演唱會同名專輯《OO-LI》收錄的《Busted》來作開場，輕快的電音，配搭WOODZ的唱腔，很快便令現場的粉絲們為之瘋狂。之後，WOODZ隨即送上搖滾味十足的《HIJACK》，大晒Rap功，之後又唱出首張迷你專輯的主打歌《Love Me Harder》，炒熱現場氣氛。

接着WOODZ正式跟觀眾們打招呼，由於今次是他首次以個人身份在澳門開騷，正式跟港澳地區的粉絲見面，所以他也表現得十分興奮，他又特別準備超級驚喜給大家，先是翻唱人氣女團NewJeans的名作《Hype Boy》，又演繹歌手MC張天賦的《記憶棉》，當聽到他用廣東話唱起第一句歌詞，現場觀眾都十分驚喜，而WOODZ除了發音準確，亦唱得十分投入，引來全場觀眾的熱烈掌聲鼓勵。

WOODZ隨後繼續為大家送上新專輯的多首歌曲，如《Drowing》、《Journey》等之後，最後來到Encore部分，WOODZ先衷心地感謝來自不同地方的粉絲，前來澳門的支持。而作為今次演唱會的最後部分，WOODZ特別選擇了旋律輕鬆的《I hate you》、《Better and Better》和《Ready to fight》，希望觀眾們可以有一個愉快的晚上，也能夠好好期待他們之後再見的機會。