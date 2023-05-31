鎖健再次獲得「優質『正』印」 打造國際至高品質保健品牌 令長期保健用家安心

【特約報道】「鎖健」專注保健品行業超過10年，其下31間連鎖專門店，遍佈全港九新界。一直本着「高品質，強功效」的品牌理念和市場定位，獲得廣大客戶信賴。鎖健對品質要求極度嚴謹，追求品質零瑕疵管理，每批次產品在推出市場前都經過STC（香港標準及檢定中心）檢測重金屬、殘餘農藥、微生物，確保品質符合香港標準，並獲頒發「優質『正』印」證書，令長期用家安心服用，免去副作用的風險。同時，鎖健以「助你達致理想的健康目標」作口號，由於產品皆為純天然草本成份或動物成份，不用憂慮重金屬及其他有害物質在體內堆積，高濃度及高純度草本精提複方，有助人體吸收，效果立竿見影，真正盡心盡力守護客戶健康。

鎖健產品安全嘉年華

日期：即日至2023年6月4日

地點：荃灣荃新天地一期（香港新界荃灣楊屋道1號）UG/F中庭

現於官網及各線下專門店，購買任何產品滿4盒送1盒、10盒送4盒、20盒送10盒、50盒送28盒、100盒送60盒（數量有限，先到先得，送完即止！）

如有任何爭議，最後解釋權屬鎖健公司。

產品熱線：2811 9900