炎明熹陳凱琳大展廚藝　瑜伽女神最愛素食

大家樂於5月29日，在新裝修的海富分店舉行「健康YOGA G 廚房-HEALTHY YOGA GITCHEN」活動，請來樂壇小天后炎明熹、陳凱琳，以及近期人氣急升的瑜伽達人Krystal妳祺出席，炎明熹和陳凱琳即席大展廚藝，教大家如何吃得好味又健康。

炎明熹示範燕麥奶炒滑蛋，這名小天后歌藝了得，猜不到廚藝亦相當不俗，於餐廳大廚的教導下，已經炒得一碟靚蛋。她表示以燕麥奶及牛油炒蛋，可以令炒蛋更香更滑，她這個飲食小心得，哄得現場大量「Gi炎粉」（炎明熹粉絲暱稱）非常開心。

已經有三名小朋友的陳凱琳，身形超弗，美貌不僅沒有走樣，更加愈來愈靚，相信和她吃得健康有極大關係。她表示自己已有多年飲燕麥奶的經驗，對素食亦推崇備致，她更會介紹素肉予小朋友們，令子女吃得更健康。今次她於台上示範烹調素肉醬意粉，簡直有姿勢有實際。

至於Krystal妳祺，於今次活動帶領炎明熹及一眾美女示範瑜伽動作，她認為早餐對健康十分重要：「身為一個瑜伽老師，我日日都會做瑜伽，同我飲食上都會盡量少糖、唔食煎炸嘢同盡量少鹽。之前試過皮膚敏感，都試過食咗一兩年素食，嗰段時間皮膚都好咗好多，身體都健康咗好多。」